Phát biểu mở đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, đồng thời cho rằng còn có rất nhiều công việc cần làm.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, nhanh chóng xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chủ trương quan trọng của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chủ trương, đường lối của Đảng đã rất rõ ràng, vấn đề quan trọng là tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định trách nhiệm của Ban chỉ đạo là rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách cơ quan thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số, Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước.

Đặt kỳ vọng nhiều vào các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ trách nhiệm đối với các đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước.

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai trong thời gian vừa qua, đề nghị trong giai đoạn 2026-2030 cần hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của 3 trụ cột đối ngoại - đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân - cũng như đẩy mạnh phát triển các hình thức ngoại giao.

Các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi, kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Ban chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”...