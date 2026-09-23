Tổng thống Ghana John Mahama bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi. Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí đối với các đề xuất của Ghana, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam - Bhutan, đặc biệt chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2025 của Quốc vương và Hoàng hậu là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước. Ông đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp sớm thành lập cơ chế trao đổi.

Thủ tướng Bhutan nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc Bhutan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức, nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Tòa thánh, cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ông tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện...

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp.

Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Timor-Leste với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được mở rộng. Ông cho biết hành trình phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor Leste.

Tổng thống cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng Timor-Leste trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế. Ông đề nghị xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste.

Ông đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Pamerlin bày tỏ ấn tượng với các mục tiêu, phương hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống chia sẻ chuyến thăm sắp tới đến Việt Nam sẽ là chuyến thăm quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước nhân dịp kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ. Thụy Sĩ mong muốn trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Pamerlin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống đề nghị hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đang chỉ đạo các cơ quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Tổng thống. Ông đề xuất Thuỵ Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo...

Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Thuỵ Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên hơn 2 tỷ USD trong năm 2030.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Ông mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, đặc biệt về 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ tinh quan sát trái đất, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: TTXVN

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trải qua hơn 50 năm đồng hành, quan hệ Việt Nam - Phần Lan đã được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước nỗ lực vun đắp, duy trì và phát triển tốt đẹp.

Ông đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh.

Về thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, kim ngạch 200 triệu USD hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.