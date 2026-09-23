Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan LHQ (Chương trình Phát triển LHQ - UNDP, Quỹ Dân số LHQ - UNFPA và Quỹ Nhi đồng LHQ - UNICEF).

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các cơ quan LHQ dành cho Việt Nam qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Từ những năm tháng Việt Nam tái thiết sau chiến tranh trong thập niên 1970, công cuộc Đổi mới từ thập niên 1980, tiến trình hội nhập quốc tế từ thập niên 1990 cho đến những thành tựu phát triển ngày nay, sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 cơ quan LHQ. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Các cơ quan LHQ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các cơ quan LHQ tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Trong phát biểu, lãnh đạo UNDP, UNICEF và UNFPA đều bày tỏ sự khâm phục trước chặng đường phát triển cùng những thành tựu nổi bật của Việt Nam.

Tổng Giám đốc UNDP nêu rõ mối quan hệ đối tác kéo dài suốt 5 thập kỷ qua đã tạo dựng nền móng vững chắc chưa từng có. Bước vào giai đoạn hợp tác mới, UNDP cam kết tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Việt Nam nắm bắt kịp thời các cơ hội mang tính thời đại.

Giám đốc UNICEF cho rằng Việt Nam là minh chứng rõ nét cho thấy đầu tư vào con người chính là động lực tạo nên sự chuyển mình kinh tế - xã hội sâu sắc. UNICEF cũng hoan nghênh vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, qua đó kỳ vọng Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển thông qua cơ chế hợp tác Nam - Nam và hợp tác 3 bên.

Giám đốc UNFPA đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc nâng cao tuổi thọ người dân, cải thiện hệ thống y tế, giáo dục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở sản phụ. UNFPA mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa vào các mục tiêu phát triển chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu thúc đẩy Sáng kiến Một LHQ nhằm nỗ lực cải tổ LHQ ở cấp quốc gia, tăng cường hiệu quả hoạt động các cơ quan LHQ thường trú tại Việt Nam thông qua việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội. Đây là mô hình đầu tiên trên thế giới, có thiết kế thân thiện với môi trường và là biểu tượng về quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của LHQ. Ảnh: TTXVN

Việc sửa đổi thỏa thuận và gia hạn thời gian miễn tiền thuê nhà cho các cơ quan LHQ là đóng góp rất thiết thực cho các cơ quan này trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính, đồng thời thúc đẩy quan hệ với LHQ, qua đó thể hiện vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Trong khi đó, việc hình thành Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực chung của khu vực trong ứng phó với tội phạm mạng; kết nối các nỗ lực quốc gia với các cơ chế hợp tác của LHQ; thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực trong phòng, chống các loại tội phạm ngày càng lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng, dữ liệu và công nghệ mới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Diene Keita đã trao các Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và 3 cơ quan phát triển hàng đầu này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo đã trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi Nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội năm 2012”. Đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã trao Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Miguel Ángel Moratinos, Phó Tổng Thư ký LHQ, Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh LHQ (UNAOC).

Ông Miguel Ángel Moratinos bày tỏ trân trọng sâu sắc trước những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên Nhóm Bạn bè của UNAOC. UNAOC đang không ngừng nỗ lực triển khai các chương trình thiết thực trên 4 trụ cột cốt lõi gồm thế hệ trẻ, giáo dục, thông tin đối ngoại và di cư.

Đặc biệt, ông Miguel Ángel Moratinos đã chia sẻ về sáng kiến mới mang tên "Lời kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh và tôn trọng luật pháp quốc tế" hướng tới thúc đẩy các cuộc đối thoại thực chất, chân thành, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam xem xét đăng cai tổ chức một hội nghị của UNAOC vào năm 2027.