Chiều 7/4, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, nền nếp, chu đáo, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Nhiều việc lớn, việc khó, đòi hỏi yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, tính bảo mật, tính nghi lễ, nhưng các đồng chí đều cố gắng hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định rõ hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp, toàn diện, tin cậy, chính xác và tuyệt đối trung thành.

Văn phòng Chủ tịch nước phải thực sự là một tập thể tinh gọn nhưng tinh nhuệ; chuẩn mực nhưng năng động; kín đáo nhưng sâu sát; bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiện đại; mỗi thông tin tham mưu phải thật tin cậy; mỗi chương trình công tác phải thật chu đáo; mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi tác phong ứng xử đều phải thể hiện bản lĩnh, văn hóa, kỷ cương của một cơ quan cấp cao của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập thể Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Muốn vậy, mỗi cán bộ phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, tự nâng mình lên, làm việc bằng cả trách nhiệm và trình độ chuyên môn; phải đặc biệt coi trọng tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hoạt động của cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

“Văn phòng Chủ tịch nước không thể chấp nhận sự qua loa, đại khái, tùy tiện. Làm việc ở đây càng phải kỹ hơn, chắc hơn, giữ nguyên tắc hơn, phối hợp chặt chẽ hơn; từ công tác chuyên môn đến công tác hành chính, lễ tân, bảo mật, lưu trữ, quản trị, hậu cần... tất cả đều phải thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc, phải hướng tới một nền hành chính phục vụ hiện đại, thông minh, khoa học, giảm thủ công, giảm chồng chéo, tăng tính kết nối, tăng năng suất, tăng chất lượng tham mưu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy. Mỗi đồng chí làm việc ở đây không chỉ đại diện cho mình, mà còn đại diện cho hình ảnh của cơ quan Chủ tịch nước. Vì vậy, từ suy nghĩ đến hành động, từ trong cơ quan đến ngoài xã hội, đều phải giữ gìn phẩm chất, giữ gìn danh dự, giữ gìn uy tín.

Trong giai đoạn mới, công việc sẽ nhiều hơn, yêu cầu sẽ cao hơn, áp lực sẽ lớn hơn. Với truyền thống tốt đẹp, với kinh nghiệm đã có, với tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của đội ngũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và khẳng định nếu thật sự đồng lòng, vì việc chung, làm việc bằng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dù nhiệm vụ có nặng nề đến đâu cũng sẽ vượt qua.

Trong không khí trang trọng, thân tình và ấm áp, tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sau hơn 50 năm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và trực tiếp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tập thể Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất rất cao, nỗ lực tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Chủ tịch nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo TTXVN