Tại phiên họp sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội quyết nghị bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết trên bằng hệ thống điện tử.

Kết quả, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, 14; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị 1, Bộ Công an từ những năm 1980.

Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1 - Tổng cục An ninh.

Sau đó, ông làm Phó tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng phụ trách, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đến tháng 7/2010.

Ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2010 - 4/2016 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2016 - 5/2024.

Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng vào tháng 2/2019.

Ngày 22/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Tháng 8/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư.