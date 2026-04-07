Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, chiều nay, Quốc hội bầu chức danh Phó Chủ tịch nước.

Sau khi Chủ tịch nước trình danh sách đề cử, Quốc hội thông qua danh sách và các đại biểu bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

Với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Hoàng Hà

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970; quê quán: tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học.

Bà là Bí thư Trung ương Đảng khoá 14, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, 16.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trưởng thành từ giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Sau đó, bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ năm 2001-2010, bà kinh qua các vị trí: Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2/10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vào tháng 7/2021.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng 2 lần giữ chức quyền Chủ tịch nước.