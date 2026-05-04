Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vào tháng 5/2025, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Vesak 2025.

Tổng thống bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế, chỉ sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất trên thế giới, có vai trò, vị thế và uy tín không ngừng được nâng cao. Sri Lanka mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản trị đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tháng 5/2025. Ảnh: Phạm Hải

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024. Tính đến tháng 3/2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD.

Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam (vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án và 40,7 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 95% tổng vốn đầu tư đăng ký) tại 7/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Về văn hóa, Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka mong muốn tái khởi động và làm mới biên bản ghi nhớ về Hợp tác văn hóa đã được ký kết giữa hai nước từ năm 2009, trong đó đề xuất một số lĩnh vực có thể cùng hợp tác như: khảo cổ, giao lưu văn hóa...

Về tôn giáo, quan hệ Phật giáo giữa hai nước đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn; ủng hộ và tham dự các hội nghị, hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo do hai bên tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi Phật pháp; cử tăng ni sang Sri Lanka tu học.

Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka có khoảng 200 người, bao gồm phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa, tăng ni đang học tập và tu tập tại các trường đại học/cơ sở Phật giáo của Sri Lanka, công nhân do các công ty ở Việt Nam gửi sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn và số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ khác.

Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng cộng đồng vẫn hướng về Tổ quốc, tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tham gia các phong trào do Đại sứ quán phát động.