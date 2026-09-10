Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo TTXVN, đón đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân; Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt đây là hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; đồng thời, góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Đây là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như: năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp, quy tụ các quan chức, phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp của gần 100 quốc gia nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì hội nghị.