XEM VIDEO: Nguồn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ 10-12/9.

Ngay trước chuyến thăm này, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã đến thăm Chùa Thầy - danh thắng cổ kính của Thủ đô, di tích ông từng đến thăm 3 lần trong 3 năm nhiệm kỳ tại Việt Nam. Hành trình này cũng là chuyến công tác cuối cùng tại Việt Nam của Đại sứ trước khi lên đường về nước, kết thúc một nhiệm kỳ thành công.

Trong một không gian văn hoá biểu tượng của Việt Nam, Đại sứ Pháp xúc động gửi lời chào tạm biệt đến người dân Việt Nam

"Tôi thích cảnh quan ở đây vì vậy trước khi về nước tôi muốn đến đây một lần nữa. Một ngôi chùa cổ, hài hòa với núi non vẫn còn giữ lại gần như trọn vẹn kiến trúc, ít có sự can thiệp thái quá của con người và không quá xa trung tâm Hà Nội", Đại sứ Olivier Brochet trò chuyện với lãnh đạo xã Quốc Oai.

Chùa Thầy được xây dựng theo thế đất phong thủy hiếm có, gọi là "tọa sơn hướng thủy". Ngôi chùa tựa lưng vững chãi vào núi Sài Sơn phía sau, phía trước là hồ Long Trì rộng lớn tạo thế nhìn ra nước. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa núi và nước, mang lại sự cân bằng giữa tĩnh và động, âm và dương trong quan niệm Á Đông.

Đứng trước thủy đình - công trình độc đáo tạo nên bản sắc riêng cho Chùa Thầy, Đại sứ bày tỏ "mỗi khi tôi đến đây đều cảm nhận thêm được vẻ đẹp".

Ngắm nhìn thủy đình, Đại sứ bày tỏ thích thú khi biết rằng múa rối nước thường tổ chức ở đây do nghệ sĩ không chuyên là những người nông dân biểu diễn, bởi ông đã xem nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ tại trung tâm Hà Nội.

"Các buổi biểu diễn bằng tiếng Việt, tôi không hiểu được nhân vật nói gì nhưng có thể mường tượng được phần nào câu chuyện phản ánh lịch sử, đời sống văn hóa của Việt Nam, đặc biệt với hình ảnh con rồng bay lên hay con rùa hiện ra...", Đại sứ thích thú kể lại.

Lần thứ 4 đến thăm một di tích nhưng với Đại sứ Pháp mọi thứ vẫn rất mới mẻ, khơi gợi khám phá. Ông liên tục chụp lại những bức ảnh để đăng lên trang Facebook cá nhân

Từ chùa chính, đi qua cây cầu Nhật Tiên, Đại sứ vượt qua 250 bậc đá để tới chùa Cao, khám phá hang Thánh hóa. Đại sứ cho biết, Pháp và Việt Nam đều rất quan tâm đến bảo tồn di sản và việc bảo tồn vừa phải bảo đảm các kiến trúc đứng vững theo thời gian nhưng phải giữ được "cái hồn", đặc tính riêng.

"Tôi rất là vui khi thấy ở Việt Nam đã có những công trình thể hiện rõ được điều đó, ví dụ như chùa Thầy, các di tích ở Huế...", Đại sứ chia sẻ.

Hợp tác trong lĩnh vực này, Đại sứ cho biết không chỉ bảo tồn những di tích từ thời Pháp tại Việt Nam, mà hai nước còn trao đổi chuyên gia, kiến trúc sư. Ông dẫn chứng về hợp tác giữa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với Bảo tàng Ký ức Chiến tranh của tỉnh Caen (Pháp).

Ấn tượng tinh thần lạc quan của người Việt

Trong suốt 3 năm qua, Đại sứ đã có nhiều chuyến đi đến các địa phương của Việt Nam, từ những thành phố lớn đến những tỉnh có dự án mà các đối tác của Pháp tài trợ, hoạt động tại Việt Nam.

"Mỗi lần đến thăm các dự án này, tôi rất vui với những kết quả thiết thực mà dự án đem lại cho địa phương, hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Những chuyến đi cũng là dịp để tôi khám phá vẻ đẹp đa dạng của Việt Nam.

Ở mỗi nơi, tôi luôn được tiếp đón nồng hậu. Tôi rất thích đi bộ, dù là trên những ngọn núi hay những cánh đồng, đi giữa những đồi chè, được gặp gỡ những người dân tại đó. Thời tiết nắng như đổ lửa, tôi đã gặp những người nông dân lao động hăng say trên cánh đồng. Trong những hoàn cảnh đó, tôi vẫn cảm nhận được tinh thần lạc quan của người Việt Nam và đây là điều tôi đánh giá rất cao", Đại sứ cho biết.

Càng gắn bó hơn, Đại sứ nhận thấy Việt Nam càng thay đổi từng ngày, "các thành phố mà tôi đến thăm thay đổi từng ngày, những khu công nghiệp đã mở rộng hơn sau mỗi lần tôi đến, hệ thống y tế - lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước cũng phát triển rõ rệt".

"Người Việt Nam thực sự tử tế, thân tình, chắc chắn sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam thì đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Đại sứ khẳng định.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt lãnh đạo Việt Nam. Ảnh: TTXVN, VGP, Media QH, BNG

Nói về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, chỉ riêng việc trong vòng chưa đầy 2 năm, lãnh đạo cấp cao nhất hai nước gặp nhau 3 lần đã thể hiện rõ được sự tin cậy chính trị rất lớn.

Sự tin cậy đó sẽ giúp cho hai nước hợp tác để giải quyết những thách thức, vấn đề mang tính toàn cầu; đồng thời cũng là một sự tin cậy để thúc đẩy các doanh nghiệp của Pháp hiện diện, đầu tư, hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chuyến thăm là dịp để hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống đã có được kết quả tốt và công bố những lĩnh vực mới có thể hợp tác với nhau.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ, Đại sứ cho rằng Pháp và Việt Nam có dư địa hợp tác trong lĩnh vực này.

Trong chương trình dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm khu Paris-Saclay, đây là một trong những trung tâm về giáo dục đại học, nghiên cứu xuất sắc của Pháp.

"Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu với Việt Nam những gì là tốt đẹp nhất của Pháp trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu", Đại sứ chia sẻ thêm.