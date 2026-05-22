Đây là chuyến thăm Thái Lan lần đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của ta gồm: điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản...

Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ô tô nguyên chiếc; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị; linh kiện, phụ tùng ô tô; chất dẻo nguyên liệu, kim loại, hóa chất...

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược "ba kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Với hợp tác quốc phòng – an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11).

Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “sáu quốc gia, một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000 đến 3.000 người.

Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội.

Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Kiều bào tại Thái Lan hiện có đời sống kinh tế ổn định, ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung ở sở tại. Đa phần bà con làm dịch vụ, kinh doanh buôn bán nhỏ. Một số kiều bào vươn lên làm chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn. Một số doanh nghiệp Việt kiều đầu tư về nước song nhìn chung vẫn còn khá khiêm tốn.