Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan khoảng 2.000 đến 3.000 người.

Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào tại Thái Lan nói riêng.

Hội Thái - Việt và Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nongkhai tổ chức chương trình Mừng Xuân Bính Ngọ và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chuyến thăm không chỉ là niềm vinh dự, niềm tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Ông Hồ Văn Lâm cho rằng, chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức nhân dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố tình cảm gắn bó và sự tin cậy giữa hai dân tộc.

Ông chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là một cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời, luôn đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt pháp luật sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan.

Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Đoàn kiều bào Việt Nam từ Thái Lan tại Khu Di tích địa đạo Củ Chi. Ảnh: Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Bà con hiện nay không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, giáo dục mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt trong lòng nhân dân Thái Lan.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hoá Việt Nam, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và du lịch, bà con đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan hôm nay vừa là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, vừa là nhịp cầu hữu nghị góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển rất tốt đẹp, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Xuân Quê hương gắn kết với bà con kiều bào. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Trước hết là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng trong khu vực.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng rất mong hai nước tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, giao lưu thanh niên và bảo tồn văn hoá. Việc thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, bà con cũng kỳ vọng hai nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan về các vấn đề pháp lý, quốc tịch, bảo tồn các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu du lịch, hàng không và kết nối địa phương.

"Chúng tôi tin tưởng với nền tảng hữu nghị bền chặt và sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới", ông Lâm bày tỏ.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ, động viên cộng đồng hơn 100.000 kiều bào tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và thông tin về định hướng phát triển của đất nước.