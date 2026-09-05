Dọc hai bên đường Độc Lập, quốc kỳ hai nước rợp bay trong tiết trời mát mẻ.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Myanmar và phu nhân tiến vào sân Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Hai lãnh đạo duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam. Tiếp đó, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Tham dự lễ đón có: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla

Kết thúc lễ đón chính thức, hai lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar hội đàm.

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