Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì lễ đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống và phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và phu nhân cùng đoàn cấp cao Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Panama và phu nhân. Thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Panama và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, hai lãnh đạo đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama thực hiện nghi thức chào cờ

Hai lãnh đạo duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero rời bục và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Cùng dự lễ đón có: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại sứ, đại biện các nước Mỹ Latinh - Caribe.

Đội danh dự diễu binh chào đón Tổng thống Panama và phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Panama và phu nhân tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama trước hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân

Hội đàm cấp cao giữa hai nước. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự phối hợp tại nhiều diễn đàn quốc tế

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero hội đàm.

Cũng trong chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh