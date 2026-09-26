Ngày 26/9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và chuyến thăm Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là chuyến công tác đầu tiên tới Tổ chức toàn cầu lớn nhất và là chuyến công tác đầu tiên tới Mỹ và Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây cũng là chuyến thăm Canada đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác diễn ra vào thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều chuyển biến lớn cả về địa chiến lược, kinh tế và khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có những trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng truyền tải thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu được các nước đánh giá rất cao tại phiên thảo luận chung cấp cao, chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và đặc biệt là đưa ra đề xuất để Liên Hợp Quốc phát huy vai trò của mình và các nước thành viên vào đúng thời điểm thế giới rất cần đến vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt khi tổ chức toàn cầu này đang gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã làm việc với các quỹ, chương trình phát triển, các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Việt Nam mong muốn, sẵn sàng đóng góp cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Điểm nổi bật nữa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, giới học giả, các nhà khoa học, giới doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở hai nước Mỹ và Canada.

Các cuộc gặp, làm việc tại Mỹ đã tiếp tục thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ giữa hai nước và thể hiện thiện chí của Việt Nam trên các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có vấn đề thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan của Liên Hợp Quốc (Chương trình Phát triển LHQ - UNDP, Quỹ Dân số LHQ - UNFPA và Quỹ Nhi đồng LHQ - UNICEF). Ảnh: TTXVN

Ở Canada, dấu ấn nổi bật là hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, với chương trình hành động gồm các nội dung rất phong phú.

Không chỉ về vốn, Việt Nam cần cả nguồn tri thức

Cùng với hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của đoàn đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các đối tác, doanh nghiệp hai nước và đạt nhiều thỏa thuận.

Trong các cuộc tiếp xúc, phía Việt Nam trao đổi với các đối tác Mỹ và Canada những phương thức cũng như biện pháp cụ thể để tranh thủ, phát huy tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với lợi ích, yêu cầu của Việt Nam trong giai đoạn mới. Cụ thể, đó là hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, phát triển năng lượng, giao thông vận tải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các lãnh đạo Canada và phát biểu chính sách tại nhà Quốc hội Canada. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định những hoạt động song phương và đa phương không chỉ mở ra hợp tác thiết thực mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế. Các đối tác, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Canada đều rất ủng hộ và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò đóng góp tích cực cho khu vực, thế giới.

Tại Liên Hợp Quốc, các nước thành viên, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đều rất coi trọng quan điểm của Việt Nam với các đề xuất, kinh nghiệm và kết quả thực tế Việt Nam đạt được; mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn của mình.

Trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức Liên Hợp Quốc, không chỉ là hỗ trợ nguồn vốn như trước đây mà còn là nguồn tri thức trong các lĩnh vực để phục vụ giai đoạn phát triển cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, nước ta cũng cần học tập kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng các quy định, phát triển các thể chế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, quản trị trí tuệ nhân tạo.

Với Canada và Mỹ, các bộ, ban, ngành, địa phương sẽ cùng với các đối tác cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận thành các chương trình và kế hoạch, có lộ trình, biện pháp, có thời hạn, phân công rõ ràng để triển khai...

Trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh cần kịp thời nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực mới. Ông dẫn chứng trong năng lượng thì lĩnh vực mới chính là hợp tác về hạt nhân mà Mỹ và Canada đều có thế mạnh.