Sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng phu nhân Maricel Cohen De Mulino đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, trong tiết trời Hà Nội vào thu với nắng vàng và gió thổi nhẹ, Tổng thống và phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đoàn chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia tiến sĩ, Điện Đại Thành…

Tổng thống Panama và phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi lưu giữ những dấu ấn về văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Nơi đây là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước

Chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám của đoàn trong tiết trời thu mát dịu, có nắng vàng

Tổng thống quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới - 82 tấm bia Tiến sĩ. Tổng thống đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Ông dừng chân khá lâu để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về bức tranh gỗ "Vinh quy bái tổ". Bức tranh tái hiện sinh động hành trình khoa bảng, từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lúc lều chõng đi thi Hương rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, ghi danh bảng vàng và được vua ban ân tứ trở về làng trong lễ vinh quy.

Tổng thống Panama và phu nhân tại khu vực trưng bày 82 tấm bia tiến sĩ

Với kiến trúc cổ kính và không gian trầm mặc, nơi đây là biểu tượng của truyền thống hiếu học và trở thành điểm đến thu hút du khách khám phá văn hóa Việt

Tổng thống và phu nhân trước hương án thầy Chu Văn An

Triển lãm "Sắc tâm" đang diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, Tổng thống và phu nhân tìm hiểu về trầm tốc bông nặng 80kg. Trầm tốc bông là cây rất quý hiếm, tỏa hương thơm, có giá trị về tâm linh và phong thủy.

Trước hương án thầy giáo Chu Văn An, đoàn nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.

Tổng thống và phu nhân đã đánh một hồi trống Sấm trong quần thể Văn Miếu.

Tổng thống và phu nhân bên bức tranh gỗ "Vinh quy bái tổ". Bức tranh được đặt tại nhà Tiền đường, nhà Thái Học. Đây là tác phẩm độc bản.

Tổng thống bên bức tranh gỗ "Vinh quy bái tổ".

Tổng thống và phu nhân tìm hiểu về trầm tốc bông nặng 80kg

Hiện nay, khu di tích này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên khắp mọi miền đất nước… Nhiều chính khách, lãnh đạo nước ngoài đã chọn đây là một trong những địa điểm tham quan khi đến Hà Nội.

Tổng thống ghi sổ lưu bút. Chuyến thăm giúp Tổng thống và phu nhân hiểu thêm về nền giáo dục khoa cử, cách thức học tập, việc tuyển chọn nhân tài dưới các triều đại phong kiến của Việt Nam