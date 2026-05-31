Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Đoàn chính thức còn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn tại sân bay quân sự Villamor Airbase có Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr., Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.

Diễn ra đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm là cơ hội hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng định hướng tương lai quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.

Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm chính thức tới Philippines.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng với tốc độ trung bình trên 10%/năm trong giai đoạn 2015-2025, từ 2,92 tỷ USD lên 7,8 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng với gần 40 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ Việt Nam.

Các quan chức Chính phủ Philippines đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Hợp tác đầu tư từ Việt Nam sang Philippines tăng mạnh trong những năm gần đây, trong đó riêng năm 2025 đạt hơn 92 triệu USD, chiếm gần 70% tổng vốn lũy kế (133 triệu USD). Các dự án tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi xanh, taxi điện và công nghệ cao, mở ra động lực mới cho hạ tầng và phát triển bền vững của Philippines.

Lượng khách Philippines sang Việt Nam tăng hơn 4 lần trong chưa đầy 10 năm, từ 110.967 lượt (2016) lên 482.173 lượt (2025).

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, con số đã đạt khoảng 236.000 lượt (tăng 73,4%), giúp Philippines lần đầu vào top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.