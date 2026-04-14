Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân di chuyển dọc thảm đỏ, lần lượt bắt tay quan chức Trung Quốc và cán bộ phía Việt Nam, vẫy chào đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Trong bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định với nền tảng hữu nghị do các thế hệ tiền bối hai nước dày công vun đắp, với nhận thức chung cấp cao đã được xác lập, với quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và với sự đồng hành của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết chuyến thăm tới Trung Quốc với mong muốn cùng các lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục mở ra một không gian phát triển mới, nâng tầm kết nối chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong khi đó trả lời báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.

Đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ở sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ một số vấn đề còn khác biệt, vướng mắc, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng ổn định, bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay, mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực bất ổn, bất định hiện nay.