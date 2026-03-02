Theo TTXVN, chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về việc xây dựng Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Theo dự thảo, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Mô hình tăng trưởng mới với kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; thị trường xuất khẩu và trong nước là động lực kép quan trọng; vận hành trên nền tảng Nhà nước kiến tạo thể chế phát triển hiện đại và văn hóa đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải xác định đúng tầm xây dựng nghị quyết, đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển.

Nghị quyết này phải là "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đến năm 2045. Đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước. Sự tăng trưởng đó phải đảm bảo ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Tổng Bí thư nêu rõ điều này hàm chứa rõ ý nghĩa, thể hiện trên các mặt, phải truyền tải được quyết tâm cao, kiên định mục tiêu, không dao động trước những khó khăn thách thức. Bên cạnh đó là yêu cầu về chất lượng cao, kiên quyết không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi ổn định vĩ mô, môi trường và tiến bộ xã hội.

Tổng Bí thư cũng cho rằng phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực cho thế hệ tương lai của đất nước. Giai đoạn trước đặt nền móng, tạo nền tảng cho giai đoạn sau đảm bảo tăng trưởng liên tục 2 con số dài hạn thì mới hiện thực hóa được mục tiêu đến năm 2045.

Tăng trưởng nhiều nhưng đời sống người dân không cải thiện thì không được

Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới phải chuyển đổi căn bản về cấu trúc động lực, hay nói cách khác là phải thay đổi "động cơ" của nền kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là điều chỉnh chính sách vận hành.

Mô hình tăng trưởng mới không chỉ thiên về mặt kinh tế mà còn phải đặt đúng vai trò của những vấn đề phát triển bền vững như: tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập của người dân, cải thiện đời sống người dân, tạo thêm công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch giàu nghèo, bảo vệ môi trường, gắn liền với phát triển về văn hóa xã hội.

“Tạo được không khí phấn khởi này rất quan trọng, phải nâng cao được thu nhập, đời sống người dân. Tăng trưởng rất nhiều nhưng đời sống của người dân vẫn không được cải thiện thì cái đó không được” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh phải tiếp tục làm rõ các nguồn lực khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tổng Bí thư phân tích rằng kịch bản tăng trưởng 2 con số là thách thức nhưng phải có cơ sở tính toán cụ thể.

Theo Tổng Bí thư, cần phải tiếp tục làm rõ nguồn huy động vốn từ đâu, vai trò của tiết kiệm nội địa, của FDI, của thị trường vốn, rồi cơ chế phân bổ nguồn lực theo thị trường và nghiên cứu, xác định rõ các ngưỡng an toàn vĩ mô.

Tăng trưởng cao chỉ bền vững khi mọi nguồn lực ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả và chịu trách nhiệm giải trình.

Cũng theo Tổng Bí thư, phải chủ động quản trị rủi ro để đảm bảo tăng trưởng cao nhưng an toàn và bền vững. Trong đó, mọi quyết định tăng trưởng đều được cân nhắc trong tương quan rủi ro và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Tổng Bí thư nêu rõ phải thiết lập một hệ thống lãnh đạo, quản trị, giám sát đồng bộ, có khả năng huy động toàn xã hội vào thực hiện mục tiêu phát triển.

Ông lưu ý về việc xóa bỏ tâm lý an toàn, tư duy nhiệm kỳ, cách làm cục bộ, thay bằng tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và hành động đồng bộ với phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương, doanh nghiệp.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới với thể chế khuyến khích nghiên cứu phát triển.

Cải cách thể chế phải được thực hiện thực chất, triệt để, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Các quy định pháp luật phải rõ ràng và có tính pháp quyền cao.

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải có tầm nhìn, có năng lực và đặc biệt là sự chính trực. Hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, thực sự hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả...

“Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản, nợ công mất kiểm soát. Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt được yêu cầu này” - Tổng Bí thư khẳng định. Thị trường trong nước trên 100 triệu dân phải trở thành trụ cột bền vững của tăng trưởng. Cấu trúc kinh tế hài hòa giữa khu vực Nhà nước, tư nhân và FDI phải được thiết lập trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng và liên kết chuỗi giá trị, tạo hiệu ứng cộng hưởng và nâng cao tính tự chủ của mỗi khu vực...