Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Lào và dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Đón đoàn tại sân bay có: Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lào Phet Phomphiphak; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane; Đô trưởng Thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone; một số lãnh đạo bộ, ngành của Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo học sinh và người dân Thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống, với những lá cờ hai nước trên tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn.

Các em thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân những bó hoa tươi thắm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh Lào, sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đồng gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

"Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng vào đầu năm 2026; xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi vui mừng và tự hào nhận thấy, cùng với những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đạt được trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và dày công vun đắp, ngày càng được củng cố, phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước", nội dung điện mừng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào, nhất quán coi quan hệ với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức để cùng với Lào giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN