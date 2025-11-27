Buổi lễ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại biểu tham quan trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào do Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: TTXVN

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang.

Theo Chủ tịch nước, 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được.

Tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân.

Chủ tịch nước cho hay, dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quý giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu. Chủ tịch nước khẳng định, đó thực sự đã trở thành tài sản vô giá, là “mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới”, là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane lúc sinh thời có câu nói: “Chúng ta hãy gìn giữ và vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì đó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và cả máu xương của cả hai dân tộc anh em”. Chủ tịch nước cho rằng tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Chủ tịch nước cho biết, những năm qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường đã tác động không nhỏ đến các nước, trong đó có Lào và Việt Nam.

Các nội dung thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước đã được các cấp, ngành của hai bên phối hợp triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ.

Phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

Tại buổi lễ, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Khamphao Ernthavan cho biết, trong 50 năm xây dựng đất nước, đặc biệt 40 năm đổi mới, Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Về quan hệ Lào - Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh trong suốt 50 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ Lào và Việt Nam tiếp tục được phát huy. Ngày nay, mối quan hệ này trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình, vô tư của Việt Nam dành cho Lào; cam kết cùng Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Trước đó, tối qua, Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.