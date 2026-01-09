Chính xác

Ngày 25/5/1987, báo Nhân Dân đăng bài “Những việc cần làm ngay” đầu tiên, đi thẳng vào thực trạng giá cả tăng vọt và các biểu hiện tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội.

Thời điểm đó, theo các văn kiện Đại hội VI của Đảng và tư liệu Báo Nhân Dân, Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng: Lạm phát cao, sản xuất đình đốn, đời sống nhân dân khó khăn, đất nước bị bao vây, cấm vận, viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa suy giảm. Yêu cầu đặt ra là “đổi mới thì sống, không đổi mới thì chết”.

Trong bối cảnh ấy, loạt bài “Những việc cần làm ngay” ký bút danh N.V.L. đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ, trực diện, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy quyết tâm thực hiện công cuộc Đổi mới.