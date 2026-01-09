1. Tổng Bí thư nào là tác giả loạt bài “Những việc cần làm ngay” ký bút danh N.V.L.?
Đồng chí Lê Duẩn
Đồng chí Trường Chinh
Đồng chí Nguyễn Văn Linh
Đồng chí Đỗ Mười
Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư liệu Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Văn Linh giữ cương vị Tổng Bí thư từ tháng 12/1986 đến tháng 6/1991. Trong những năm đầu Đổi mới, ông trực tiếp viết loạt bài “Những việc cần làm ngay” với bút danh N.V.L., đăng trên Báo Nhân Dân, tạo tác động mạnh mẽ trong đấu tranh chống tiêu cực và đổi mới tư duy quản lý.
2. Bút danh N.V.L. được Tổng Bí thư giải thích mang ý nghĩa gì?
Là các chữ viết tắt tên của ông
Nhảy vào lửa
Nói và làm
Nêu việc lớn
Theo hồi ức của các nhà báo Báo Nhân Dân (trong đó có nguyên Tổng Biên tập Hà Đăng), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh giải thích bút danh N.V.L. là “Nói và làm”, thể hiện quan điểm nhất quán: Lời nói phải đi đôi với hành động, lý luận gắn với thực tiễn - một tinh thần xuyên suốt công cuộc Đổi mới.
3. Bài “Những việc cần làm ngay” đầu tiên được đăng trên báo Nhân Dân vào thời điểm nào?
30/4/1986
25/5/1987
10/7/1987
28/9/1990
Ngày 25/5/1987, báo Nhân Dân đăng bài “Những việc cần làm ngay” đầu tiên, đi thẳng vào thực trạng giá cả tăng vọt và các biểu hiện tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội.
Thời điểm đó, theo các văn kiện Đại hội VI của Đảng và tư liệu Báo Nhân Dân, Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng: Lạm phát cao, sản xuất đình đốn, đời sống nhân dân khó khăn, đất nước bị bao vây, cấm vận, viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa suy giảm. Yêu cầu đặt ra là “đổi mới thì sống, không đổi mới thì chết”.
Trong bối cảnh ấy, loạt bài “Những việc cần làm ngay” ký bút danh N.V.L. đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ, trực diện, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy quyết tâm thực hiện công cuộc Đổi mới.
4. Trong giai đoạn 1987-1990, Tổng Bí thư đã viết bao nhiêu bài “Những việc cần làm ngay”?
15 bài
21 bài
25 bài
Ít nhất 27 bài
Theo tư liệu chính thức của báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam, từ năm 1987 đến năm 1990, đã có 27 bài “Những việc cần làm ngay” được đăng, tập trung phê phán quan liêu, tham nhũng, ngăn sông cấm chợ, những bất hợp lý trong sản xuất - phân phối - lưu thông.
Một số tài liệu khác ghi chép, với bút danh N.V.L, 31 bài báo trong mục “Những việc cần làm ngay” do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết đã tạo đà cho chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội theo hướng dân chủ hóa, khuyến khích báo chí tham gia tích cực và mạnh mẽ chống tiêu cực.
5. Ông được coi là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ nào?
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc
Thời kỳ Đổi mới
Thời kỳ hội nhập quốc tế
Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ Đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam; chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn.
Công cuộc Đổi mới bước đầu đạt những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp Đổi mới, đồng thời tạo tiền đề lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991.
6. Tên thật của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là gì?
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Cúc
Nguyễn Cúc
Nguyễn Đình Linh
Theo Trang thông tin Đại hội Đảng (TTXVN), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (thường gọi là Mười Cúc), sinh ngày 1/7/1915 tại Hưng Yên, từ trần ngày 27/4/1998.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm; năm 15 tuổi đã bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, hai lần bị bắt và đày ra Côn Đảo. Hơn 10 năm bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, biến nhà tù thực dân thành “trường học cách mạng”.
Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, trên nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương, đồng chí luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
Xem thêm về:
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
