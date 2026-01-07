Chính xác

Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Trường Chinh là người 3 lần giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng.

Lần thứ nhất: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (6-9/11/1940, làng Đình Bảng, Bắc Ninh), đồng chí được phân công làm Quyền Tổng Bí thư thay Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt.

Đến Hội nghị Trung ương 8 (3/1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Lần thứ hai: Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng rút vào hoạt động bí mật nhưng vẫn lãnh đạo cách mạng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951), Đảng xác định đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam.

Lần thứ ba: Đầu thập niên 1980, trước khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng chí Trường Chinh là một trong những người khởi xướng tư duy đổi mới. Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời (10/7/1986), tại phiên họp đặc biệt ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.