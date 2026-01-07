1. Ai là người 3 lần giữ cương vị Tổng Bí thư?
Lê Duẩn
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Trường Chinh là người 3 lần giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng.
Lần thứ nhất: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (6-9/11/1940, làng Đình Bảng, Bắc Ninh), đồng chí được phân công làm Quyền Tổng Bí thư thay Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt.
Đến Hội nghị Trung ương 8 (3/1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
Lần thứ hai: Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng rút vào hoạt động bí mật nhưng vẫn lãnh đạo cách mạng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951), Đảng xác định đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam.
Lần thứ ba: Đầu thập niên 1980, trước khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng chí Trường Chinh là một trong những người khởi xướng tư duy đổi mới. Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời (10/7/1986), tại phiên họp đặc biệt ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.
2. Tên thật của Tổng Bí thư Trường Chinh là gì?
Đặng Xuân Thu
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Trường Chinh (1907-1988), tên thật là Đặng Xuân Khu, quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ).
3. Bút danh Trường Chinh chủ yếu được ông sử dụng trong lĩnh vực nào?
Viết bài đăng báo
Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, trong thời gian làm chủ bút báo Giải phóng, Tổng Bí thư Trường Chinh sử dụng nhiều bút danh khác nhau. Với bút danh Thiết Tâm, ông viết các bài đấu tranh chống lực lượng phản quốc, tay sai xâm lược như “Gỡ mặt nạ bọn Đại Việt Quốc xã” (Giải phóng, số 3, ngày 23/8/1941), đồng thời thể hiện quan điểm về xây dựng, củng cố Đảng qua bài “Củng cố Đảng, vấn đề cán bộ” (năm 1941).
Cùng thời gian này, ông còn ký bút danh S.T trong bài “Gỡ mặt nạ lũ Việt gian, chó săn, chim mồi của Nhật”. Đây cũng là giai đoạn ông bắt đầu sử dụng bút danh Trường Chinh cho các tác phẩm của mình - cái tên sau này trở nên quen thuộc với hàng triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Bút danh Trường Chinh xuất hiện dưới nhiều bài báo đăng trên Cờ Giải phóng, như bài “Chung quanh chính sách liên minh với Pháp Đờ-gôn…” (số 7, ngày 28/9/1944). Ngoài ra, bút danh T.C cũng được dùng trong một số bài viết, tiêu biểu là “Nội các Đông Dương sụp đổ” đăng trên Cờ Giải phóng ngày 28/7/1944.
4. Tập thơ nào sau đây là của Tổng Bí thư Trường Chinh?
Thơ Sóng Hồng
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, với bút danh Sóng Hồng, ông đã cho đăng hơn 200 bài thơ trên các báo, cả bí mật và công khai, ngay từ đầu những năm 20, 30 của thế kỷ trước. Sau này, các tác phẩm được tập hợp lại thành tập Thơ, tập 1 (năm 1966), tập 2 (năm 1974) và Thơ Sóng Hồng (NXB Văn học, năm 1983)...
5. "Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ. Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền" trích trong bài thơ nào của Tổng Bí thư Trường Chinh?
Là thi sĩ
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân: "Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ. Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền" trích trong bài thơ Là thi sĩ của Tổng Bí thư Trường Chinh.
Bài thơ như sau:
Các nhà thơ yêu dấu của đồng bào,
Các nhà thơ trong sạch và thanh tao,
Hoa thơm ngát trong vườn xuân đất Việt!
Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu;
Ca tự do, tiến bộ với tình yêu
Yêu nhân loại, hòa bình và công lý-
Cao giọng hát những bài ca chính khí
Của anh hùng đã vì nước quên mình,
Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh,
Của Bãi Sậy, Thái Nguyên và Yên Bái…
Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới
Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch Đằng,
Để tâm hồn dào dạt với Chi Lăng,
Làm bất tử trận Đống Đa oanh liệt
Dốc cho hết cả một bầu nhiệt huyết,
Tưới tâm can đồng loại lúc tàn đông;
Thả trái tim hòa nhịp với Đô Lương,
Với Lục Tỉnh, Bắc Sơn và Đình Cả
Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa
Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu.
Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền...
