Cặp vợ chồng trong lịch sử cách mạng Việt Nam mà người chồng từng giữ cương vị Tổng Bí thư, còn người vợ là Bí thư Thành ủy nổi tiếng, chính là Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo thông trin trên trang Daihoidang.vn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật Lê Huy Doãn, quê quán Nghệ An, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội I của Đảng (3/1935) và giữ cương vị này đến tháng 7/1936, có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật Nguyễn Thị Vịnh, cũng quê Nghệ An, là một nữ chiến sĩ cách mạng tiêu biểu. Cuối năm 1937, bà được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trở thành một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào cách mạng tại Sài Gòn trong cao trào 1938-1939.