1. Gia đình nào trong lịch sử cách mạng Việt Nam mà người chồng từng giữ cương vị Tổng Bí thư, còn người vợ là Bí thư Thành ủy nổi tiếng?
-
Gia đình Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
0%
- Gia đình Tổng Bí thư Trường Chinh0%
- Gia đình Tổng Bí thư Hà Huy Tập0%Chính xác
Cặp vợ chồng trong lịch sử cách mạng Việt Nam mà người chồng từng giữ cương vị Tổng Bí thư, còn người vợ là Bí thư Thành ủy nổi tiếng, chính là Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo thông trin trên trang Daihoidang.vn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật Lê Huy Doãn, quê quán Nghệ An, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội I của Đảng (3/1935) và giữ cương vị này đến tháng 7/1936, có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.
Bà Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật Nguyễn Thị Vịnh, cũng quê Nghệ An, là một nữ chiến sĩ cách mạng tiêu biểu. Cuối năm 1937, bà được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trở thành một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào cách mạng tại Sài Gòn trong cao trào 1938-1939.
2. Đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ mấy của Đảng?
-
Tổng Bí thư thứ 2
0%
- Tổng Bí thư thứ 30%
- Tổng Bí thư thứ 40%Chính xác
Đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng. Ông giữ cương vị Tổng Bí thư trong giai đoạn 1935-1936, sau Tổng Bí thư đầu tiên là Trần Phú.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn năm bao nhiêu tuổi?
-
25 tuổi
0%
- 27 tuổi0%
- 29 tuổi0%Chính xác
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30/9/1910 trong một gia đình viên chức tại Nghệ An. Cuối năm 1937, bà được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn khi mới 27 tuổi.
Trong 15 năm hoạt động cách mạng (1926-1941), đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Đảng và cách mạng Việt Nam.
4. Người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Minh Khai tên là gì?
-
Lê Nguyễn Hồng Minh
0%
- Lê Hồng Minh0%
- Nguyễn Hồng Minh0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, bà Lê Nguyễn Hồng Minh là người con duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Minh Khai. Bà Hồng Minh sinh năm 1939, hiện sinh sống tại TPHCM.
5. Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong hy sinh ở nhà tù nào?
-
Khám Lớn - Sài Gòn
0%
- Côn Đảo0%
- Khám Lớn - Cần Thơ0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong hy sinh tại nhà tù Côn Đảo năm 1942.
Trước đó, ngày 22/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Do không đủ bằng chứng buộc tội hoạt động cách mạng, ngày 30/6/1939, thực dân Pháp kết án đồng chí 6 tháng tù và 3 năm cấm cư trú.
Ngày 23/12/1939, đồng chí bị đưa về quản thúc tại quê nhà Nghệ An, nhưng sau đó tiếp tục bị tòa án thực dân Pháp ở Sài Gòn buộc tội “hoạt động lật đổ” và yêu cầu dẫn độ trở lại. Ngày 30/1/1940, đồng chí bị bắt lại và giam tại Khám Lớn Sài Gòn.
Cuối năm 1940, thực dân Pháp đày đồng chí ra Côn Đảo. Do bị tra tấn, hành hạ dã man, ngày 6/9/1942, đồng chí Lê Hồng Phong lâm bệnh nặng và hy sinh tại đây khi mới 40 tuổi.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm lịch sử
Tin nổi bật
- Côn Đảo
- Lê Hồng Minh
- 27 tuổi
- Tổng Bí thư thứ 3
- Gia đình Tổng Bí thư Trường Chinh