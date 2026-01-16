1. Tổng Bí thư nào từng nói câu: "Cho em để chức vị bên ngoài cánh cổng trường"
Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tổng Bí thư Trường Chinh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, khi chuẩn bị về dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của trường, đã thưa với Ban Giám hiệu: “Thưa thầy cô, nếu em về được xin thầy cô hãy gọi em là cựu học sinh, cho em để chức vị bên ngoài cánh cổng trường”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trong 6 năm, từ 1957 đến 1963, trong thời gian đó ông đảm nhiệm các cương vị lớp trưởng và bí thư chi đoàn.
Trong các lần trở lại thăm trường, dù giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư luôn xin được giới thiệu là “cựu học sinh”, xưng “em” với thầy cô. Tại lễ kỷ niệm năm 2020, ông đề nghị “để chức vị bên ngoài cánh cổng trường” và cùng thầy hiệu trưởng dắt tay nhau vào lễ đài, như một sự trở về của người học trò cũ với mái trường xưa.
2. Thời học sinh tại Trường Nguyễn Gia Thiều, ông và các bạn từng làm gì để chống rét trong những ngày mùa đông?
Đốt than sưởi ấm trong lớp học
Mặc thêm áo bông do nhà trường cấp
Độn báo vào trong áo để giữ ấm
Nghỉ học khi thời tiết quá lạnh
Theo hồi ức của ông Nguyễn Văn Cộng, người bạn thuở học sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm học tại Trường Nguyễn Gia Thiều, vào những ngày mùa đông rét, học sinh khi đó, trong đó có Tổng Bí thư, phải độn thêm báo vào trong áo để chống lạnh. Ngoài ra, chiều chiều, các học sinh còn bơi ra sông Hồng nhặt củi về đun. Bên cạnh đó, sau giờ học và khi đã giúp chủ nhà dọn dẹp vườn tược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường tranh thủ buổi tối đi bộ lên văn phòng đoàn trường nhờ ánh đèn để học thêm, có khi xin ngủ lại những ngày mưa gió.
3. Khi còn học phổ thông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nổi bật ở môn học nào?
Toán
Lịch sử
Ngữ văn
Địa lý
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, trong suốt 6 năm học tại Trường Nguyễn Gia Thiều (1957-1963), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên có tên trong các kỳ thi học sinh giỏi của thành phố, đặc biệt là môn Văn. Khi học lớp 10, ông từng thuyết trình về thân phận người nông dân trong “Tắt đèn” (Ngô Tất Tố), “Bỉ vỏ” (Nguyên Hồng) và thân phận người phụ nữ trong thơ Tố Hữu.
4. Nhận xét nào dưới đây được các thầy cô ghi trong sổ đăng bộ về học sinh Nguyễn Phú Trọng?
Học giỏi một số môn xã hội
Học giỏi đều các môn, có tinh thần trách nhiệm cao
Thành tích trung bình nhưng tích cực hoạt động
Nổi bật về thể thao và văn nghệ
Trong văn phòng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều còn cất giữ một tài liệu quý về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cuốn sổ đăng bộ của trường (số ghi về tình hình học tập của học sinh do hiệu trưởng lưu giữ) trong thời gian Tổng Bí thư theo học.
Trong cuốn sổ ấy vẫn còn nguyên nhận xét của các giáo viên đã từng dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Được xếp loại A2, Giỏi. Học giỏi đều các môn. Có tinh thần tranh thủ học tập, nhiệt tình trong lao động. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Có nhiều đóng góp xây dựng tập thể tốt...”.
5. Sau khi học hết lớp 10, ông thi đỗ vào trường nào?
Khoa Báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương
Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Sau khi học hết lớp 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thi đỗ vào Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (khóa 1963-1967).
6. Vị Tổng Bí thư này đã làm việc gần 30 năm tại đâu sau khi tốt nghiệp đại học?
Báo Nhân Dân
Ban Tuyên huấn Trung ương
Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Theo Trang thông tin Đối ngoại, sau khi tốt nghiệp đại học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công tác tại Tạp chí Học tập, sau này là Tạp chí Cộng sản, trong gần 30 năm (1967-1997). Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ làm công tác tư liệu, biên tập đến lãnh đạo các ban chuyên môn và giữ cương vị Tổng Biên tập, đồng thời viết và biên tập hàng trăm bài báo lý luận chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin nổi bật
