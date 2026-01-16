Chính xác

Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, khi chuẩn bị về dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của trường, đã thưa với Ban Giám hiệu: “Thưa thầy cô, nếu em về được xin thầy cô hãy gọi em là cựu học sinh, cho em để chức vị bên ngoài cánh cổng trường”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trong 6 năm, từ 1957 đến 1963, trong thời gian đó ông đảm nhiệm các cương vị lớp trưởng và bí thư chi đoàn.

Trong các lần trở lại thăm trường, dù giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư luôn xin được giới thiệu là “cựu học sinh”, xưng “em” với thầy cô. Tại lễ kỷ niệm năm 2020, ông đề nghị “để chức vị bên ngoài cánh cổng trường” và cùng thầy hiệu trưởng dắt tay nhau vào lễ đài, như một sự trở về của người học trò cũ với mái trường xưa.