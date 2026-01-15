1. Vị Tổng Bí thư nào quê Bắc Ninh, giữ cương vị khi mới 26 tuổi?
Trần Phú
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình nhà nho nghèo ở vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng Bắc Ninh. Đồng chí sớm giác ngộ, tích cực tham gia phong trào công nhân, học sinh, tri thức, được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư năm 1938, khi mới 26 tuổi.
Ông là một trong hai Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng giữ chức khi mới ở tuổi 26. Trường hợp còn lại là đồng chí Trần Phú (1904-1931), Tổng Bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng ta.
2. Ngôi trường nào góp phần giác ngộ tinh thần yêu nước của ông?
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Năm 1927, đồng chí Nguyễn Văn Cừ lên Hà Nội học và thi đỗ vào trường Bưởi (nay là Trường THPT Chu Văn An). Tại đây, đồng chí được giác ngộ cách mạng, tham gia nhiều hoạt động yêu nước, được đọc báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 1928, Nguyễn Văn Cừ được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Tháng 6/1929, khi Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một trong những người đầu tiên được kết nạp vào Đảng. Đến tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng và tích cực tham gia thành lập các chi bộ Đảng ở vùng mỏ.
Cuối năm 1930, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đề xuất và được Xứ ủy Bắc Kỳ chấp thuận, lập Đặc khu ủy vùng mỏ và được cử làm đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ bên cạnh Đặc khu ủy. Đây là nhân tố quan trọng để Đảng tổ chức, phát động các cuộc đấu tranh sôi nổi, mạnh mẽ của công nhân vùng mỏ những năm 1930-1931.
3. Ông từng bị địch bắt, đi đày ở đâu suốt hơn 5 năm?
Hòn Gai
Tháng 2/1931, trên đường công tác từ Cẩm Phả về Hòn Gai, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị bắt. Mật thám Pháp giam giữ đồng chí qua các nhà lao, từ Hòn Gai, Hải Phòng đến Hỏa Lò - Hà Nội.
Giữa tháng 5/1931, Nguyễn Văn Cừ và nhiều đồng chí tham gia cách mạng bị kết án lưu đày chung thân và đày ra Côn Đảo. Năm 1936, do sự thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, Chính phủ của Mặt trận Bình dân Pháp ra lệnh tổng ân xá tù chính trị ở Đông Dương. Sau hơn 5 năm bị lưu đày ở địa ngục trần gian Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Văn Cừ và nhiều nhà cách mạng được trở về đất liền và thả tự do.
4. Ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng vào thời điểm nào?
Tháng 9/1937
Tháng 9/1937, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương họp ở Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định, đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Diểu, Võ Văn Tần, Lê Hồng Phong được bầu làm Thường vụ Trung ương, do đồng chí Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư.
Tháng 3/1938, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư. Như vậy, đồng chí trở thành Tổng Bí thư của Đảng khi chưa đầy 26 tuổi.
Trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, mặc dù chỉ trong 2 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện tư chất của một lãnh tụ tài năng, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đảng ta đã kịp thời đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, phát động cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) sục sôi trong cả nước, tạo ra cục diện phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tiền đề dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
5. Tác phẩm nổi tiếng của ông có tên là gì?
Nhảy vào lửa
Là một người thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh với các trào lưu cải lương, cơ hội, với tác phẩm “Tự chỉ trích”, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng.
“Tự chỉ trích” mang tinh thần tự phê bình cách mạng đã giúp Đảng ta kịp thời đấu tranh, uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng trong Đảng, xây dựng và củng cố Đảng trên phạm vi cả nước, đề ra những chủ trương mới phù hợp với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
