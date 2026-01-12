Chính xác

Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh năm 1906 tại tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, ông về dạy tiểu học ở Nha Trang và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng.

Năm 1925, đồng chí gia nhập hội Phục Việt (sau đổi là Tân Việt cách mạng Đảng). Năm 1926, đồng chí tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Châu Trinh gây tiếng vang lớn. Thấy vậy, chính quyền thực dân đã điều đồng chí ra dạy ở trường Cao Xuân Dục, Vinh.

Ở đây, đồng chí đã lập ra tổ chức “Thanh niên học sinh cách mạng” và hoạt động tuyên truyền trong nhiều môi trường từ trường học đến nhà máy để mở rộng tổ chức.

Tháng 3/1927, thầy giáo Hà Huy Tập chuyển vào dạy tại một trường tiểu học ở Sài Gòn. Cuối năm 1928, mật thám phát hiện nhiều tài liệu của kỳ bộ Tân Việt, trong đó có một số do Hà Huy Tập viết. Biết bị lộ, kỳ bộ Tân Việt đưa đồng chí tạm lánh sang Trung Quốc.