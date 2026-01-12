1. Vị Tổng Bí thư nào từng là thầy giáo, hy sinh ở tuổi 35?
-
Nguyễn Văn Cừ
Lê Hồng Phong
Hà Huy Tập
Trần Phú
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh năm 1906 tại tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, ông về dạy tiểu học ở Nha Trang và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng.
Năm 1925, đồng chí gia nhập hội Phục Việt (sau đổi là Tân Việt cách mạng Đảng). Năm 1926, đồng chí tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Châu Trinh gây tiếng vang lớn. Thấy vậy, chính quyền thực dân đã điều đồng chí ra dạy ở trường Cao Xuân Dục, Vinh.
Ở đây, đồng chí đã lập ra tổ chức “Thanh niên học sinh cách mạng” và hoạt động tuyên truyền trong nhiều môi trường từ trường học đến nhà máy để mở rộng tổ chức.
Tháng 3/1927, thầy giáo Hà Huy Tập chuyển vào dạy tại một trường tiểu học ở Sài Gòn. Cuối năm 1928, mật thám phát hiện nhiều tài liệu của kỳ bộ Tân Việt, trong đó có một số do Hà Huy Tập viết. Biết bị lộ, kỳ bộ Tân Việt đưa đồng chí tạm lánh sang Trung Quốc.
2. Ông từng được cử đi học ở đâu?
-
Liên Xô
Trung Quốc
- Pháp0%
Mỹ
Năm 1929, được sự giới thiệu của tổ chức, Lãnh sự quán Liên Xô tại Thượng Hải đã gửi đồng chí Hà Huy Tập sang học ở Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô).
Đồng chí vào học ở đây từ ngày 24/7/1929 đến ngày 30/4/1932.
Do những thành tích học tập xuất sắc và bản lĩnh cách mạng vững vàng thể hiện qua những chuyến đi thực tế và những bài báo viết cho Tạp chí Bôn-sê-vich, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô ở Trường Đại học Phương Đông.
Từ đây, người cộng sản Hà Huy Tập đã có nhiều đóng góp trực tiếp và to lớn cho công tác xây dựng Đảng về tổ chức cũng như lý luận cách mạng.
3. Ông giữ cương vị Tổng Bí thư trong giai đoạn nào?
-
1934 - 1936
1935 - 1937
1936 - 1938
1938 - 1940
Sau phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, cách mạng gặp khó khăn lớn khi thực dân Pháp khủng bố gắt gao, bộ máy Đảng mới ra đời bị phá vỡ, nhiều cán bộ chủ chốt, trong đó có Tổng Bí thư Trần Phú bị địch cầm tù, hãm hại. Trước tình hình đó, đồng chí Hà Huy Tập tìm mọi cách trở về nước để khôi phục tổ chức Đảng.
Từ năm 1933-1934, đồng chí Hà Huy Tập cùng đồng chí Lê Hồng Phong và các đồng chí ở Quảng Châu thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài nước. Đồng chí Hà Huy Tập được phân công phụ trách công tác tuyên truyền kiêm Tổng biên tập tạp chí Bôn-sê-vích, đồng thời chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội lần thứ I của Đảng.
Đại hội diễn ra tại Ma Cao vào tháng 3/1935, thông qua nhiều văn kiện quan trọng do đồng chí Hà Huy Tập dự thảo, đánh dấu bước khôi phục Đảng về mặt tổ chức. Nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đại hội bầu ra không tồn tại được lâu.
Tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương mới. Tại Hội nghị cán bộ ở Bà Điểm, Hóc Môn (Gia Định), ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.
Trên cương vị này, ông trực tiếp chỉ đạo khôi phục và thống nhất các tổ chức Đảng trên cả nước, kiện toàn bộ máy lãnh đạo qua các hội nghị năm 1937-1938, đưa phong trào cách mạng vượt qua khó khăn, từng bước phát triển nhằm đón thời cơ mới. Ông giữ cương vị đến tháng 3/1938.
4. Câu “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động” được Tổng Bí thư Hà Huy Tập nói trong hoàn cảnh nào?
-
Khi đã hoàn thành sứ mệnh khôi phục tổ chức Đảng trong nước
Khi chia sẻ với các đồng chí thân cận trước khi bị xử bắn
Sau thời gian dài hoạt động bí mật và bị lộ tung tích
Trước tòa án đế quốc
Tháng 5/1938, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt khi đang đi công tác. Do Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, chính quyền thực dân ở Việt Nam không thể bắt giam đồng chí vì lý do chính trị, nên lấy cớ trộm cắp giấy tờ, mang căn cước của người khác, tuyên phạt 8 tháng tù và 5 năm quản thúc tại quê nhà Hà Tĩnh.
Nhưng rồi đến tháng 3/1940, thực dân Pháp vu cáo đồng chí Hà Huy Tập có trách nhiệm về tinh thần đối với khởi nghĩa Nam Kỳ nên đã bắt lại đồng chí và tòa án thực dân tuyên án tử hình.
Trong lời tuyên bố đanh thép trước tòa án đế quốc, nêu cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí Hà Huy Tập đã khảng khái tuyên bố: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động”.
5. Ông bị xử bắn ở đâu?
-
Khám Lớn Sài Gòn
Trường bắn Hóc Môn - Gia Định
Nhà tù Côn Đảo
Trại giam Bà Rịa
Ngày 28/8/1941, đồng chí Hà Huy Tập cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai… bị địch xử bắn tại trường bắn Hóc Môn - Gia Định. Như vậy, trong suốt 16 năm kể từ khi tham gia hoạt động cách mạng đến khi hy sinh, đồng chí Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời cho công tác xây dựng Đảng.
-
