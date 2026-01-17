1. Câu nói "đã tắm thì phải gội đầu" được gắn với quan điểm lãnh đạo của Tổng Bí thư nào?
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Câu nói “đã tắm thì phải gội đầu” gắn liền với quan điểm lãnh đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng.
Theo thông tin trong một bài viết trên báo VietNamNet năm 2020, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người đặc biệt kiên quyết trong chống tham nhũng, cả khi còn đương chức lẫn sau khi đã nghỉ công tác. Trả lời phỏng vấn, ông từng nhấn mạnh: “Đã tắm thì phải gội đầu”, hàm ý việc chống tham nhũng phải bắt đầu từ cấp cao nhất.
Theo quan điểm của ông, chỉnh đốn Đảng không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, trước hết từ đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Chính trị, nhằm tạo niềm tin và sức lan tỏa trong toàn hệ thống.
2. Theo vị Tổng Bí thư này, vì sao phải chỉnh đốn Đảng “từ trên xuống”?
Vì cán bộ cấp cơ sở thiếu kinh nghiệm
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng việc chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu “từ trên xuống” vì nếu người đứng đầu, cán bộ cấp cao trong Đảng và bộ máy Nhà nước suy thoái, hư hỏng thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến một cơ quan hay địa phương, mà gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, lợi ích của quốc gia và dân tộc.
Ông phân tích: Một đảng viên ở cơ sở nếu suy thoái chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, nhưng sự hư hỏng của người giữ trọng trách cao sẽ làm tổn hại cả hệ thống. Vì vậy, chỉnh đốn Đảng không thể là khẩu hiệu mà phải là hành động cụ thể, được chỉ đạo quyết liệt từ cấp lãnh đạo cao nhất, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
3. Trong thời gian làm Tổng Bí thư, ông được đánh giá là người đi đầu trong lĩnh vực công tác nào?
Cải cách giáo dục
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, trong thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư (1997-2001), ông Lê Khả Phiêu được đánh giá là người đi đầu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trưởng thành từ hơn nửa đời binh nghiệp, ông thể hiện bản lĩnh kiên định, quyết đoán trong lãnh đạo, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Theo đánh giá tại Đại hội IX (năm 2001), ông có đóng góp nổi bật trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, phát huy dân chủ trong sinh hoạt lãnh đạo, củng cố đoàn kết nội bộ và tích cực đấu tranh chống tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao quan trọng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.
4. Vị Tổng Bí thư này được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi bao nhiêu tuổi?
17
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (trước đây), tỉnh Thanh Hóa. Tháng 6/1949, khi mới 18 tuổi, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành sớm về nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng.
5. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư có bao nhiêu năm gắn bó với binh nghiệp?
30 năm
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, tính từ khi là người lính binh nhì (1950) đến khi được phong quân hàm Thượng tướng (1992) và đến lúc chuyển từ binh nghiệp với cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sang sự nghiệp chính trị với nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (1996), ông đã có tới 46 năm binh nghiệp.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Tổng Bí thư
