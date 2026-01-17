Chính xác

Câu nói “đã tắm thì phải gội đầu” gắn liền với quan điểm lãnh đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng.

Theo thông tin trong một bài viết trên báo VietNamNet năm 2020, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người đặc biệt kiên quyết trong chống tham nhũng, cả khi còn đương chức lẫn sau khi đã nghỉ công tác. Trả lời phỏng vấn, ông từng nhấn mạnh: “Đã tắm thì phải gội đầu”, hàm ý việc chống tham nhũng phải bắt đầu từ cấp cao nhất.

Theo quan điểm của ông, chỉnh đốn Đảng không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, trước hết từ đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Chính trị, nhằm tạo niềm tin và sức lan tỏa trong toàn hệ thống.