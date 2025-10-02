Chiều nay, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Trình bày diễn văn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định phụ nữ là lực lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, trở thành mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ.

Tính liên hiệp của Hội được mở rộng với các mô hình đa dạng, thu hút, tập hợp đông đảo tầng lớp phụ nữ cả nước tham gia với gần 20 triệu hội viên; tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 38,1% tổng số đảng viên của cả nước. Công tác bình đẳng giới được quan tâm, chỉ đạo (năm 2025 Việt Nam được Liên Hợp Quốc xếp hạng 74/146 quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020)...

Phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nữ, tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em...

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, chủ trương chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi có phong trào quần chúng, cách làm sáng tạo, kết quả cụ thể, đo đếm và nhân rộng được. Đó là sứ mệnh của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư gợi mở định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như những “đột phá chiến lược” của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045.

Cụ thể, Tổng Bí thư chỉ rõ cần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh.

Theo ông, cần nâng cấp phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”, gồm an toàn - an tâm - an sinh. “An toàn” là không bạo lực, không xâm hại; “an tâm” là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em; “an sinh” là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái. Mỗi tỉnh có ít nhất 5 "Nhà an toàn" cho phụ nữ và trẻ em, kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.

Tổng Bí thư đề nghị bứt phá công tác chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên. Ông yêu cầu chăm lo giáo dục mầm non, dinh dưỡng, phát triển sớm trẻ em và coi đây là ưu tiên chiến lược để tăng năng suất lao động và chất lượng dân số; khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ trông giữ trẻ theo ca, nhà trẻ trong khu công nghiệp; nhân rộng mô hình “bếp ăn học đường chuẩn dinh dưỡng” do Hội phối hợp triển khai; đưa kiến thức nuôi dạy con tích cực, sức khỏe tinh thần, phòng chống xâm hại vào sinh hoạt chi hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, mua bán người, tội phạm công nghệ cao. Ông yêu cầu Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Tư pháp, Nội vụ để phòng ngừa sớm - can thiệp sớm - hỗ trợ sớm.

Cũng theo Tổng Bí thư, cần phát hiện - bồi dưỡng - sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp, nhất là cơ sở. Mỗi cấp Hội có kế hoạch, có tiêu chí, lộ trình rõ ràng cho nội dung này và đẩy mạnh luân chuyển; bồi dưỡng năng lực số, năng lực quản trị dự án, năng lực truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Sẽ không có bình đẳng giới thực chất nếu thiếu sự chung tay của nam giới

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc; tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong - gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng.

Đối với văn hóa trong mỗi gia đình, gia đình trong mỗi khu dân cư, khu dân cư văn minh trong mỗi đô thị, nông thôn mới thì phụ nữ là nhạc trưởng, là sứ giả văn hóa ở tuyến đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ cần tăng cường đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế; mở rộng kết nối với phong trào phụ nữ các nước, tổ chức quốc tế, mạng lưới nữ lãnh đạo, nữ doanh nhân; trao đổi kinh nghiệm về an sinh, bình đẳng giới, khởi nghiệp, chuyển đổi số và xanh; nâng cao tiếng nói của phụ nữ Việt Nam tại diễn đàn khu vực và toàn cầu.

Ông cho rằng cần chú trọng hoàn thiện chính sách về lao động nữ, thai sản, dịch vụ chăm sóc, nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non ở khu công nghiệp; tạo môi trường làm việc an toàn, không quấy rối, không phân biệt; thúc đẩy văn hóa tôn trọng phụ nữ, tôn vinh lao động chăm sóc.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh sẽ không có bình đẳng giới thực chất nếu thiếu sự chung tay của nam giới. Đàn ông Việt Nam - những người chồng, người cha, người con - hãy là đồng minh, bạn đồng hành của phụ nữ trên mọi nẻo đường.