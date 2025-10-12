Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên thảo luận tổ.

Trong đó, các đại biểu thảo luận tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030...

Các đại biểu cho rằng trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cụ thể, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025 - tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Tổng số biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu gợi mở một số nội dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Về xử lý dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài, Chính phủ đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Chính phủ đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 235 tỷ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347 nghìn ha.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Vì vậy, theo Thủ tướng, phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất và nhanh nhất.

"Tư duy phát triển, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn phải đổi mới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội 6 và cho rằng điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân thì mới có đổi mới, mới phát triển được. Ông đề nghị các đại biểu góp ý nội dung văn kiện một cách mạch lạc, khả thi để có thể tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đột phá phát triển, nhất là về cơ chế bảo đảm nguồn lực, huy động nguồn lực.

Thủ tướng nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cách huy động nguồn lực trong dân rất khoa học và hiệu quả trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi mới lập nước.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh mẽ hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội bằng biện pháp đồng bộ, hiệu quả, như tháo gỡ vướng mắc thể chế...

Muốn vậy, cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Một biện pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, các sân bay quốc tế… Theo Thủ tướng, thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.