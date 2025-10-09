Tổng Bí thư thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, chiều 9/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem video:
Nguồn: VTV1
Học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm nghe giới thiệu về Trường mẫu giáo Kiêng Sang, nơi được biết đến là một trung tâm đào tạo nghệ thuật nổi tiếng cho các tài năng nhỏ.
Vào năm 2013, Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã thành lập một lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh của lớp này được học văn hóa, truyền thống của Việt Nam.
Trong hàng thập kỷ qua, Ban giám hiệu và các giáo viên đã nỗ lực xây dựng Trường mẫu giáo Kiêng Sang thành trường kiểu mẫu toàn quốc và một cơ sở giáo dục ươm mầm nghệ thuật. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, trường đã đào tạo được nhiều cháu đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật quốc tế.
Trường có hàng chục lớp chuyên môn dạy tiếng Triều Tiên và các loại nhạc cụ. Việc tuyển chọn những trẻ em có tài năng đặc biệt từ các trường mẫu giáo tại Thủ đô Bình Nhưỡng là sự quan tâm hàng đầu của các giáo viên công tác tại ngôi trường này.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác theo dõi tiết mục biểu diễn của các em học sinh. Trường mẫu giáo Kiêng Sang là đơn vị đầu tiên áp dụng lớp học tổng hợp và sáng chế, áp dụng phần mềm hỗ trợ giáo dục cho các thiếu nhi Triều Tiên. Ở trường, tất cả các phòng học được xây thành phòng học đa chức năng và thực hiện hiện đại hóa giáo dục ở mức độ cao, góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ của các cháu.
Các tiết mục biểu diễn chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tới thăm trường.
Với những thành quả mà trường đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã chỉ thị giới thiệu và phổ biến những thành tựu của trường đến các trường mẫu giáo trên đất nước Triều Tiên.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dành tràng pháo tay cổ vũ tiết mục văn nghệ của các em học sinh.
Trường mẫu giáo Kiêng Sang tại Bình Nhưỡng và Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt Triều tại Hà Nội cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên.
Theo VOV
Hôm nay, tại Bình Nhưỡng, sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Sáng nay, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.
Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.