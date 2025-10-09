Hôm nay, tại Bình Nhưỡng, sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.