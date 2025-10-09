Xem video:

tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 1
Học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm nghe giới thiệu về Trường mẫu giáo Kiêng Sang, nơi được biết đến là một trung tâm đào tạo nghệ thuật nổi tiếng cho các tài năng nhỏ.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 3
Vào năm 2013, Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã thành lập một lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh của lớp này được học văn hóa, truyền thống của Việt Nam.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 4
 Trong hàng thập kỷ qua, Ban giám hiệu và các giáo viên đã nỗ lực xây dựng Trường mẫu giáo Kiêng Sang thành trường kiểu mẫu toàn quốc và một cơ sở giáo dục ươm mầm nghệ thuật. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, trường đã đào tạo được nhiều cháu đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật quốc tế.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 5
Trường có hàng chục lớp chuyên môn dạy tiếng Triều Tiên và các loại nhạc cụ. Việc tuyển chọn những trẻ em có tài năng đặc biệt từ các trường mẫu giáo tại Thủ đô Bình Nhưỡng là sự quan tâm hàng đầu của các giáo viên công tác tại ngôi trường này.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 6
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác theo dõi tiết mục biểu diễn của các em học sinh. Trường mẫu giáo Kiêng Sang là đơn vị đầu tiên áp dụng lớp học tổng hợp và sáng chế, áp dụng phần mềm hỗ trợ giáo dục cho các thiếu nhi Triều Tiên. Ở trường, tất cả các phòng học được xây thành phòng học đa chức năng và thực hiện hiện đại hóa giáo dục ở mức độ cao, góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ của các cháu.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 7
Các tiết mục biểu diễn chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tới thăm trường. 
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 8
Với những thành quả mà trường đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã chỉ thị giới thiệu và phổ biến những thành tựu của trường đến các trường mẫu giáo trên đất nước Triều Tiên.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 9
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dành tràng pháo tay cổ vũ tiết mục văn nghệ của các em học sinh.
tong bi thu tham truong mau giao kieng sang va lop hoc mang ten bac tai trieu tien hinh anh 10
 Trường mẫu giáo Kiêng Sang tại Bình Nhưỡng và Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt Triều tại Hà Nội cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên.
