Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên.

Hai lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự.

Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 phát đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm".

Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam.

Thiếu nhi Triều Tiên vẫy cờ hai nước, chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc lễ đón.

Cách đây 75 năm, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống luôn được hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước sẽ đi sâu trao đổi, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.