Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai hàng tiêu binh danh dự đứng dọc hai bên thảm đỏ. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm đi dọc thảm đỏ và lần lượt bắt tay các quan chức Triều Tiên ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Các cháu thiếu nhi Triều Tiên tay cầm cờ hoa vẫy chào Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm lần này có nhiều ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.