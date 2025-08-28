Đến dự lễ khai mạc triển lãm có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện các doanh nghiệp...

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: Nhật Bắc

Quy mô chưa từng có

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Triển lãm không chỉ là hoạt động tuyên truyền, giáo dục mà còn là một không gian văn hoá, trải nghiệm, nơi kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước và khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Báo cáo tóm tắc tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, với diện tích gần 260.000m², triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, bao gồm ba phân khu chính:

Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới: Giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua; truyền thống văn hoá 4.000 năm; sự đa dạng của 54 dân tộc; cùng các không gian chuyên đề như 95 năm cờ Đảng soi đường, Tỉnh giàu nước mạnh và trưng bày thành tựu doanh nghiệp với tinh thần phát triển như Thánh Gióng.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: VGP

Khu triển lãm ngoài trời với chủ đề Hội nhập và Phát triển: Trưng bày các ngành công nghiệp xanh, chuyển đổi số, an ninh - quốc phòng (Thanh gươm và lá chắn), công nghiệp hàng không vũ trụ (Khát vọng bầu trời), cùng nhiều không gian biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch và ẩm thực.

Khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hoá tại nhà triển lãm khối A, với chủ đề Hội nhập và Sáng tạo: Giới thiệu các sản phẩm sáng tạo đặc sắc, khẳng định phương châm Sáng tạo để kiến thiết, cùng không gian Việt Nam và Thế giới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, triển lãm lần này ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại: thực tế ảo, thực tế tăng cường, mô hình 3D, màn hình cảm ứng tương tác và trình chiếu đa phương tiện. Những công nghệ này giúp khách tham quan không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm, khám phá các giá trị lịch sử, văn hoá và thành tựu đổi mới của đất nước.

Song song với đó, công tác truyền thông, quảng bá và kết nối du lịch được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm nhấn văn hoá đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách quốc tế.

Thực tế, trong thời gian chạy đà cho triển lãm, đã có 4 concert lớn diễn ra tại quần thể Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, thu hút gần 120.000 khán giả, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi.

Lan toả niềm tự hào dân tộc

Bộ trưởng khẳng định, triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sự sáng tạo không ngừng của nhân dân Việt Nam.

"Triển lãm lần này là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Đây sẽ là không gian lan toả giá trị lịch sử, văn hoá và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế", Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định.

Triển lãm thành tựu Đất nước là 'trường học sống động' về lòng yêu nước", khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.