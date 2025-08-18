Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khoá, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Cuộc gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nguyên lãnh đạo của các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các cán bộ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu - những người đã từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Gia Hân

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc gặp mặt.

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại cuộc gặp mặt