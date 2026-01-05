Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, cách đây 60 năm, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương.

Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành Nội chính gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, với những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Ông Phan Đình Trạc khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên một hành trình vẻ vang, hun đúc nên bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên định “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”, ghi dấu những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị quyết định lập lại Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2013, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã được thành lập theo chủ trương của Ban Bí thư, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực.

Ảnh: TTXVN

Từ tháng 6/2017, Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được chuyển về Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương lại được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách tư pháp, đồng thời là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đây là giai đoạn phát triển toàn diện, nâng tầm tham mưu chiến lược của ngành Nội chính Đảng.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, một trong những kết quả nổi bật giai đoạn này là ngành Nội chính Đảng đã chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban chỉ đạo đưa 1.577 vụ án, vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ.

Các vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Điều này đã khẳng định quan điểm xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ là khẩu hiệu hay lời nói suông mà đã trở thành mệnh lệnh chính trị, hiện thực sinh động, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Toàn ngành Nội chính cũng nỗ lực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn, mạnh mẽ, quyết liệt về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần đảm bảo sự đồng bộ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; giữa Trung ương và địa phương.

Ngành Nội chính Đảng đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 10 năm được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng xứng đáng là “Bộ Tổng tham mưu”, “gác gôn” cho Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ.