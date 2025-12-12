Bộ Tư pháp sáng nay tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2026.

Năm nay, các cơ quan THADS đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Về việc, các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong 576.884 việc, đạt 84,27%. Về tiền, đã thi hành xong 150.060 tỷ đồng, tăng gần 33.529 tỷ so với năm ngoái.

Thu hồi tài sản từ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, đã thi hành xong hơn 27.416 tỷ đồng, tăng hơn 5.239 tỷ so với năm ngoái. Kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng có nhiều chuyển biến, đã thi hành xong 6.484 việc, thu 36.904 tỷ, tăng 20,82% so với năm 2024.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Tư pháp

Trong năm nay, các cơ quan THADS đã theo dõi 2.105 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính đã thi hành xong 868 bản án. Bộ Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại Bình Thuận (cũ), Kiên Giang (cũ) và tiếp tục mở rộng kiểm tra tại các địa phương có nhiều bản án chậm thi hành.

Hệ thống THADS được sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình 2 cấp, gồm Cục Quản lý THADS và 34 THADS tỉnh, thành (trong đó có 355 Phòng THADS khu vực).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước triển khai cuộc cải cách lớn về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp và kiện toàn lại các cơ quan, trong đó có cơ quan THADS đã đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt đối với hơn 17.300 vụ việc phải tổ chức cưỡng chế là yếu tố mang tính quyết định đối với thành công chung.

Sự nỗ lực của đội ngũ công chức làm công tác thi hành án ở tất cả các cấp với khối lượng công việc lớn và áp lực cao đã giúp thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho ngân sách, chi trả cho người bị hại, góp phần bảo đảm công lý và ổn định xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, vẫn còn một số tồn tại cần nghiêm túc xem xét.

Năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và cơ quan THADS tập trung xây dựng cơ quan thi hành án trong sạch, vững mạnh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp và ngành THADS cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu năm, bảo đảm kết quả năm 2026 cao hơn 2025; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, điều hành.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp và ngành THADS cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo, trọng dụng nhân tài; tiếp tục quyết liệt triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống, bảo đảm nền tảng số thi hành án đi vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Phó Thủ tướng mong muốn Bộ Tư pháp và hệ thống cơ quan THADS tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, liêm chính, sáng tạo, gương mẫu, quyết liệt trong hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.