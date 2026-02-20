Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Cùng dự buổi gặp gỡ có các ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là những cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực tại địa bàn; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Tổng Bí thư và thành viên trong đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ hiện là cộng đồng đông đảo, ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và đời sống xã hội.

Xuyên suốt nhiều thập kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Mỹ, không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ luôn hướng về đất nước, chủ động đóng góp, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và những sáng kiến cụ thể trong giai đoạn phát triển mới.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng người Việt Nam, làm tốt công tác bảo hộ công dân và tăng cường kết nối cộng đồng với trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều ý kiến phát biểu của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã bày tỏ sự hiện diện của Tổng Bí thư không chỉ là sự quan tâm, mà còn là nguồn động viên và định hướng để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Nhiều ý kiến đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành, những câu chuyện về công việc, cuộc sống, khát vọng đồng hành cùng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ những tình cảm ấm áp, lời thăm hỏi thân tình và chúc mừng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Tổng Bí thư chia sẻ Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza với tư cách là thành viên sáng lập, là một dấu ấn đối ngoại, khẳng định tâm thế mới, khí thế mới, hành động mới để đóng góp hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng chính là tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đang ngày càng hội nhập sâu rộng, luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc đồng bào tuân thủ pháp luật sở tại, tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng là những đóng góp thiết thực cho đất nước và cho việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Thông tin về những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội 14 xác định mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược, là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao quan điểm nhất quán của Mỹ luôn ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng" và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại sở tại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc và cũng chính là nguồn xung lực quan trọng của đất nước. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư về những tình cảm và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ đây không chỉ là nguồn động viên lớn lao, mà còn là kim chỉ nam để các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo trong công tác đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

