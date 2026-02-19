tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 2.jpg
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 5.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 6.jpg
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 7.jpg
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 3.jpg
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 10.jpg
Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 8.jpg
tong bi thu to lam du phien khai mac hoi dong hoa binh ve gaza 8598813 9.jpg

Theo TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sĩ Mỹ
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng ổn định, bền vững và Quốc hội Mỹ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.