Rất nhiều nguyên thủ và phái đoàn quốc tế đã có mặt tại Washington để tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
Theo TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng ổn định, bền vững và Quốc hội Mỹ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Mỹ, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.