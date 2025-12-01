Đây là huân chương cao quý nhất của Lào. Huân chương được trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm vì đã có công lao to lớn, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Ông cho biết đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em vì đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập của chúng ta hôm nay. Tinh thần đoàn kết ấy sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh, đúng như câu "Đoàn kết là sức mạnh".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Quan hệ Việt - Lào thêm nội hàm mới

Tại hội đàm trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn. Ông cho biết những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những kinh nghiệm quý báu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đây là những sự kiện thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn; là dịp để hai nước cùng ôn lại chặng đường đầy gian lao mà rất đỗi vẻ vang cũng như mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai nước, hai dân tộc.

Chuyến thăm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào. Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhau khẳng định quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao phát triển mới.

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ trên cả nước.

Hai lãnh đạo vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của hai Đảng, các bộ ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương hai nước tiếp tục được tăng cường.

Hợp tác địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, ngày càng được mở rộng, phối hợp bảo đảm tốt an ninh, trật tự biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả; xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, bền vững.

Hai nước sẽ tăng cường kết nối kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch; triển khai các biện pháp nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD, gắn với tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng.

Hai lãnh đạo chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng chiến lược… Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng dự án đầu tư tại Lào...

Hai lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam và Lào cũng đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng và phức tạp, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế...