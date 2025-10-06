Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10.

Ngày 31/1/1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Năm nay tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, do Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Tháng 1 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un nêu rõ: "Đảng và Chính phủ Việt Nam và Triều Tiên đã chỉ định năm 2025 là 'Năm hữu nghị' vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa". Ông Kim nhấn mạnh việc phát triển và nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt - Triều phù hợp với nguyện vọng cũng như mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Trước đó, trong điện mừng gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên là quan hệ truyền thống đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam dày công vun đắp. Thông qua "Năm hữu nghị", hai bên sẽ thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm sự kiện này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã gửi điện mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó khẳng định Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư nhắc lại chuyến thăm chính thức Hà Nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ năm 2019 và khẳng định đây là dấu mốc lịch sử quan trọng. Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh về định hướng chiến lược phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước để tạo nên một giai đoạn phát triển tốt đẹp, đóng góp cho tình hữu nghị song phương.