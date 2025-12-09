Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của ông Sergey Shoigu có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan chuyên trách 2 nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực hợp tác chiến lược khác.

Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó việc tăng cường quan hệ tin cậy và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TTXVN

Hai nước và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những nội dung hợp tác thiết thực mà 2 bên đã thống nhất, đặc biệt trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phòng, chống khủng bố; bảo đảm an ninh mạng; an ninh phi truyền thống; trao đổi thông tin chiến lược và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Việt Nam và Liên bang Nga càng cần tăng cường phối hợp, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ và bổ sung cho nhau vì an ninh, thịnh vượng của mỗi nước.

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy và làm cầu nối, cửa ngõ để Liên bang Nga tăng cường hợp tác nhiều mặt với ASEAN và các nước thành viên ASEAN.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga đánh giá cao vai trò, vị thế và đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Sergey Shoigu nhấn mạnh quan hệ hợp tác 2 nước luôn dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của cả hai bên. Ông cũng cho rằng hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm… đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Sergey Shoigu mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan chức năng của Việt Nam; mở rộng đối thoại chiến lược giữa các cơ quan chuyên trách. Phía Nga sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các chương trình, cơ chế hợp tác, cũng như triển khai các sáng kiến hợp tác mới phù hợp yêu cầu và điều kiện.

Ảnh: TTXVN

Trong không khí cởi mở và tin cậy, 2 bên cũng trao đổi về thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác và nhất trí cần tăng cường các cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng hợp tác trong năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, chế tạo máy và công nghệ cao...

Hai bên cũng nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Trước đó, sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đã chủ trì lễ đón và hội đàm với ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh cũng như các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật khác của Liên bang Nga cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin về những vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên cần phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; thường xuyên tham vấn ý kiến, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương...

Đại tướng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: BCA

Trong khi đó, ông Sergei Shoigu khẳng định, hợp tác về an ninh giữa Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga tin tưởng 2 bên sẽ mở rộng không gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống khủng bố; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm mạng...