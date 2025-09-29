Các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam là người bạn chân thành của nhân dân Nga, luôn mong muốn nước Nga phát triển ổn định, thịnh vượng, an sinh xã hội và cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Việt Nam mong muốn nước Nga giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác, bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại và mối quan hệ lịch sử bền chặt, đầy tin cậy.

Việt Nam đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để phát triển, đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng. Tổng Bí thư mong muốn bạn bè, đối tác tin cậy của Việt Nam sẽ đồng hành trên con đường này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện. Đây là kênh quan trọng và là cơ chế giám sát rất hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành hai nước, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ các rào cản pháp lý.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định quyết tâm đưa hợp tác lên tầm cao mới với những dự án chung

Ông Vyacheslav Volodin đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng Bí thư với quan hệ giữa hai nước. Ông mong muốn Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm Duma Quốc gia. Các lãnh đạo và đại biểu Duma Quốc gia luôn là những người bạn của Tổng Bí thư.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết, Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo Nga, trong đó có các nghị sĩ Duma Quốc gia rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này.

Trong thành phần đoàn có đại diện của tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, mỗi đảng có cương lĩnh, quan điểm chính trị khác nhau nhưng tất cả đều ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung của Nga.

Ông chia sẻ sẽ nỗ lực tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi.

Chủ tịch nước đề nghị phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam sang thăm nước Nga tươi đẹp, thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy triển khai những thoả thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như đôn đốc, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương...

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được. Lãnh đạo các cơ quan của Nga, các đảng phái chính trị Nga luôn thống nhất cao ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Ông cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện và các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí và giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhất trí việc 2 nước cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và lao động

Tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác. Ông cũng đề nghị Duma Quốc gia Nga hỗ trợ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch 15 tỷ USD...

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết, mặc dù tình hình và bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhưng Việt Nam vẫn mãi là người bạn thủy chung của Nga. Ông cảm ơn Việt Nam đã xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Về hợp tác nghị viện, ông Volodin cho biết, tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Nga tại cả Thượng viện và Hạ viện dù theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng đều đồng thuận ủng hộ quan hệ với Việt Nam.

Quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ 2 nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư.

Thủ tướng và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhất trí việc 2 nước cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và lao động.