Tham gia đoàn có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên; Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình.

Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, khẳng định sự tin cậy chính trị, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, nông nghiệp. Đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, những hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững của cả hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình cho biết Tổng Bí thư sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Phần Lan, nhằm trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các lãnh đạo dự kiến chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác song phương, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực phát triển bền vững, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

Tổng Bí thư sẽ thăm và làm việc với một số cơ sở kinh tế, giáo dục tiêu biểu của Phần Lan. Những hoạt động này thể hiện rõ tầm nhìn của Việt Nam trong hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan và cả Bắc Âu, lắng nghe tâm tư và khích lệ tinh thần kiều bào, qua đó thắt chặt hơn nữa mối gắn bó giữa cộng đồng người Việt với quê hương. Đặc biệt, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ với sinh viên Việt Nam tại Phần Lan, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cao nhất tới thế hệ trẻ, khuyến khích học tập, trau dồi tri thức và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.