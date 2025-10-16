Thông tin này được người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều nay.

Phần Lan là đối tác bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và ASEAN, EU.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển tích cực. Hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương phát triển tốt đẹp.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb; hội kiến với Thủ tướng Phần Lan, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan.

Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu Phần Lan cũng như có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.