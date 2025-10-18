Văn phòng Trung ương Đảng chiều nay tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy; đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tại lễ kỷ niệm, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đã điểm lại quá trình lịch sử thành lập, hoạt động của Văn phòng.

Đầu năm nay, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt.

Có những cống hiến không được nhắc tới trong văn bản nhưng in đậm trong chất lượng quyết định; có nhiều đêm không ngủ, có nhiều chủ nhật, ngày lễ vẫn làm việc, có những thời gian “chạy nước rút” trước “giờ G” để một công văn kịp phát hành, một văn kiện ra đời đúng hạn, một hội nghị thành công, một chủ trương kịp đi vào cuộc sống...

Bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn. Thứ nhất, sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững.

Thứ hai, chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo.

Thứ ba, phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Văn phòng Trung ương Đảng khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm. Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ; xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần xây dựng văn hóa nêu gương, lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm; chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Trung ương Đảng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, có thành tích to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.