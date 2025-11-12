Các lãnh đạo Việt Nam chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư cho rằng với những điểm tương đồng trong chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau, phát huy các thế mạnh để cùng bứt phá vươn lên.

Tổng Bí thư hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc.

Quốc vương nêu rõ, Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam. Quốc vương mong muốn hai bên củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất một số biện pháp cho quan hệ hợp tác như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

Nhân dịp này, Quốc vương Jordan mời Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về bảo đảm an ninh lương thực mà Jordan sắp tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thống nhất trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam và Jordan cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới.

Đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới.

Tại hội đàm với Quốc vương Jordan, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn chuyến thăm của Quốc vương sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Đánh giá Việt Nam và Jordan chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Quốc vương Jordan nhấn mạnh, tài sản vô giá của hai nước là sự cần cù, sáng tạo của người dân, là chất lượng giáo dục cao cùng các nỗ lực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai lãnh đạo nhận định hợp tác song phương Việt Nam và Jordan còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước. Hai lãnh đạo nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới và sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.

Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm.

Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Ả Rập và ASEAN

Trong kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…

Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên.

Khẳng định thế mạnh về nông nghiệp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan. Quốc vương Jordan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal thông qua hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Jordan

Vui mừng gặp lại Quốc vương Jordan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò kiến tạo hòa bình của Jordan tại khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Thủ tướng hy vọng quan hệ hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

Quốc vương cho rằng hai nước có rất nhiều tiềm năng để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Thủ tướng cho biết, sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan đầu tư tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu chi phí sản xuất như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ. Thủ tướng cho biết đây là mô hình đã được Việt Nam triển khai thành công tại một số quốc gia.

Quốc vương Jordan cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sớm cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Ả Rập.

Hội kiến với Quốc vương Jordan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, dù cách xa về địa lý, hai nước có quan hệ hữu nghị, gắn bó, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác song phương; phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Quốc vương bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần quật cường, truyền thống cần cù, sáng tạo của người dân Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội và Quốc vương Jordan nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam và Jordan.