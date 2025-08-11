Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng khi đến thăm và phát biểu tại ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc.

Nhiều nhà khoa học, nhà văn, đạo diễn, diễn viên, vận động viên, bác sĩ, chính trị gia nổi tiếng đã tốt nghiệp trường đại học này.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Yonsei. Ảnh: V.H

Tổng Bí thư chia sẻ niềm tự hào và tin rằng các thế hệ sinh viên Yonsei sẽ tiếp bước những lớp đi trước trong việc học tập, lao động và truyền đi những thông điệp về một đất nước giàu truyền thống, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, có sức sáng tạo, tinh thần cống hiến.

Trong khuôn khổ bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Tổng Bí thư, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Với niềm tin về tiền đồ tươi sáng của đất nước, bề dày truyền thống mà thế hệ cha ông trao truyền và để lại, cùng với niềm cảm hứng lớn lao từ sự phát triển thần kỳ của những nước bè bạn như Hàn Quốc, đất nước Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm tạo lập nên những thành tựu phát triển mới trên hành trình đi tới tương lai của dân tộc...

Trong 80 năm kể từ ngày lập nước, đặc biệt trong 4 thập kỷ Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam mong Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ. Ảnh: V.H

Những nỗ lực trong giai đoạn then chốt hiện nay có ý nghĩa chiến lược, quyết định để hiện thực hóa khát vọng lớn của Việt Nam. Đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Trên hành trình này, Việt Nam mong rằng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ.

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư cho rằng tuy mới chỉ trải qua 33 năm song quan hệ hai nước đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đưa ra các định hướng: tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ với câu viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”.

Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh thanh niên là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng thử thách, nhiệt huyết, xông pha; là biểu tượng của ý chí mạnh mẽ, không nề hà trước gian khổ, thử thách để theo đuổi hoài bão, đam mê; cũng là biểu tượng của trí óc nhạy bén, sáng tạo trong nắm bắt khoa học công nghệ và tri thức mới.

Ngoài ra, thanh niên được nuôi dưỡng và trưởng thành trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, tiếp cận từ sớm với những tinh hoa, thành tựu của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, thế hệ trẻ hai nước...

Hiệu trưởng Đại học Yonsei trao bằng Tiến sỹ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: V.H

Tổng Bí thư khẳng định thanh niên cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những “đại sứ thiện chí” của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ...

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup - Hiệu trưởng Đại học Yonsei - đã trao bằng Tiến sỹ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.