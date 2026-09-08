Tổng công tố Ukraine Kravchenko vừa đệ đơn từ chức. Ảnh: Ukrmedia

Báo Kyiv Independent dẫn lời ông Kravchenko tuyên bố: “Đây là một quyết định chính trị. Tôi đã đưa ra quyết định này một cách có cân nhắc. Tôi không muốn vị trí tổng công tố bị sử dụng như một công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”.

Ông Kravchenko cho biết lập trường của ông về những cáo buộc nhằm vào mình không thay đổi, đồng thời khẳng định ông không liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc.

Khi tuyên bố từ chức, ông Kravchenko cũng gửi lời cảm ơn tới các công tố viên đang làm việc trên khắp Ukraine. “Tôi cảm ơn các đồng nghiệp đã thực hiện công việc của mình một cách trung thực. Những người đại diện cho cơ quan công tố tại tòa án, làm việc với các nạn nhân và bảo vệ lợi ích của nhà nước”, ông Kravchenko nói.

Thông báo này đánh dấu sự đảo ngược so với tuyên bố trước đó cùng ngày 7/9, khi ông Kravchenko khẳng định không có kế hoạch từ chức trong bối cảnh đang có cuộc điều tra về cáo buộc có một đường dây bảo kê liên quan đến các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và một số quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng công tố.

Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) ngày 5/9 thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm tình nghi do một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố cầm đầu, chuyên bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và "rửa" hàng triệu Hryvnia.

Theo các điều tra viên, tổ chức này được thành lập vào giữa năm 2025, với sự tham gia của các công tố viên đương nhiệm và những người có liên hệ bên ngoài Văn phòng Tổng công tố. Nhóm này bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ có hệ thống để cho phép những trung tâm lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người Ukraine và người nước ngoài hoạt động mà không bị can thiệp.

Các điều tra viên cáo buộc số tiền thu được từ hoạt động này đã được "tẩy trắng" thông qua việc mua bất động sản, đăng ký tài sản dưới tên người thứ ba và sử dụng các tài khoản ngân hàng thuộc về những người liên quan.