Theo Kyiv Independent, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 5/9 đã thông báo về việc vạch trần đường dây tội phạm do một quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng Công tố cầm đầu. Đường dây này bị cáo buộc bảo kê các trung tâm điện thoại lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

"NABU không công khai danh tính người bị cáo buộc tổ chức đường dây, mà chỉ xác định người này là lãnh đạo một đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng Công tố. Tuy vậy, Tổng Công tố Ruslan Kravchenko có thể liên quan đến vụ án, bởi văn phòng của ông đã bị NABU khám xét", nguồn tin của Kyiv Independent cho biết.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám xét Văn phòng Tổng công tố. Ảnh: NABU

Theo báo cáo điều tra, đường dây tội phạm liên quan đến Văn phòng Tổng Công tố được thành lập vào giữa năm 2025, tận dụng các công tố viên đang tại chức và những người có liên hệ bên ngoài Văn phòng. Đường dây này bị cáo buộc thường xuyên nhận hối lộ để cho phép các trung tâm cuộc gọi lừa đảo hoạt động mà không bị can thiệp.

Số tiền hối lộ sau đó được rửa thông qua việc mua bất động sản, các mô hình đứng tên tài sản của bên thứ ba và các tài khoản ngân hàng thuộc về những người có liên quan.

Vụ việc trên được công bố trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một loạt cuộc điều tra tham nhũng thu hút sự chú ý, trong đó có các cuộc điều tra liên quan đến cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Iryna Mudra và đại án tham nhũng lớn tại tập đoàn Energoatom.

Trong một tuyên bố gần đây, người đứng đầu NABU đã cảnh báo rằng tình trạng tham nhũng vẫn còn ăn sâu ở cấp cao nhất của chính phủ Ukraine.