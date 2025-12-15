Đầu tư cho con người - Nền tảng cho thành công bền vững

Với quan điểm “Upgrade" sản phẩm và hệ thống kinh doanh, EximRS đã tổ chức sự kiện Kick-off và Bootcamp đặc biệt với chủ đề "Upgrade to Excellence", kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Không chỉ đơn thuần là một buổi giới thiệu sản phẩm, Bootcamp lần này tập trung vào việc trang bị cho đội ngũ kinh doanh những công cụ cạnh tranh thiết thực nhất trong kỷ nguyên số.

Đại diện Kobe Media hướng dẫn đội ngũ kinh doanh Fresia Riverside kỹ năng xây dựng nội dung và quay dựng video TikTok phục vụ hoạt động bán hàng

Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sự kiện đào tạo dự án Fresia Riverside đã cung cấp một cách bài bản các kỹ năng quay dựng video TikTok chuyên nghiệp do đội ngũ chuyên gia từ Kobe Media - Creative Director tại Koki Agency trực tiếp hướng dẫn.

Từ những người chưa bao giờ tạo nội dung số, các chuyên viên đã dần nắm vững cách xây dựng kịch bản, kỹ thuật quay dựng và tối ưu nội dung trên nền tảng có hơn 70 triệu người dùng Việt Nam. Tiếp nối các kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo, chuyên gia Trương Hoàng Thọ dẫn dắt sự kiện với chuyên đề "AI Mastermind", giúp đội ngũ làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo trong quản lý khách hàng, nghiên cứu thị trường và sáng tạo nội dung.

Đại diện EximRS chia sẻ: "Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt tại khu Đông TP.HCM nơi nguồn cung dồi dào, chúng tôi tin rằng yếu tố tạo nên sự khác biệt chính là con người. Một đội ngũ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và công cụ hiện đại sẽ tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và mang đến giá trị thực cho khách hàng".

Diễn giả Trương Hoàng Thọ trình bày chuyên đề “AI Mastermind”, giới thiệu các ứng dụng AI trong quản lý khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh

Song song với chương trình đào tạo, EximRS còn thiết kế một hệ thống giải thưởng với tổng giá trị lên đến 112 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần thực chiến. Cuộc thi "Ứng dụng AI Thực Chiến" diễn ra ngay trong khuôn khổ sự kiện với tổng giải thưởng 16 triệu đồng, trong khi cuộc thi "Làm chủ AI & TikTok - Khai mở kỹ năng số" kéo dài sau sự kiện với giá trị 96 triệu đồng, được chia thành hai bảng dành cho hệ thống đại lý và vinh danh cá nhân dành cho chuyên viên kinh doanh.

Đặc biệt, những đại lý và chuyên viên kinh doanh đạt giải ở hạng mục tập thể và cá nhân không chỉ nhận tiền thưởng mà còn được trao quyền livestream bán hàng trực tiếp cùng dự án với đầy đủ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp với tổng mức chi phí đầu tư 65 triệu đồng cho mỗi phiên livestream. Đồng thời, ưu tiên nhận toàn bộ hotline và lead phát sinh - một đặc quyền có giá trị thực tiễn trong công tác bán hàng.

River 2 - Sản phẩm đột phá bất động sản dòng tiền

Được ra mắt tại sự kiện, Tháp River 2 - Bộ sưu tập căn hộ dòng tiền đang tạo nên cơn sốt trên thị trường khu đông TP.HCM. Trong bối cảnh giá bất động sản tại trung tâm TP.HCM đã lên đến 80-120 triệu đồng/m², áp lực tài chính ngày càng nặng nề với người mua, River 2 xuất hiện như một giải pháp đầu tư thông minh với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng - thấp hơn 20-25% so với căn hộ tương đương ở Quận 9 hay Thủ Đức.

Điểm đột phá tạo nên sức hút vượt trội của River 2 chính là lợi nhuận cho thuê 84 triệu đồng/năm bằng tiền mặt ngay khi bàn giao. Đây là dòng tiền thực giúp nhà đầu tư giảm nhẹ áp lực thanh toán gốc lãi và đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 25-30% chỉ sau hai năm.

Đại diện EximRS chia sẻ về bất động sản dòng tiền, làm rõ tiềm năng sinh lời và vai trò của dòng tiền thực trong chiến lược đầu tư bền vững

Sản phẩm gồm 100% căn hộ hai phòng ngủ diện tích dưới 58m² - phân khúc có nhu cầu thuê cao nhất thị trường, trong đó 85% là căn 2PN-2WC đáp ứng chính xác nhu cầu của gia đình trẻ và người đi làm. Vị trí trung tâm CBD Biên Hòa, đối diện AEON Mall, liền kề Metro và sông Đồng Nai, cùng hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng tỷ đô như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nút giao Tân Vạn đang khiến tiềm năng tăng giá trở nên khả thi.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EximRS nhấn mạnh: "Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi không chỉ lựa chọn sản phẩm có giá trị thực, mà còn xây dựng đội ngũ có năng lực thực. Khi mỗi cá nhân được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ, họ sẽ tự tin tư vấn chính xác, mang đến giá trị thực cho khách hàng và tạo nên thành công bền vững cho chính bản thân".

Sự kiện "Upgrade to Excellence" là minh chứng cho triết lý kinh doanh lấy con người làm trọng tâm của EximRS. Trong thời đại công nghệ số, việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chính là chìa khóa để doanh nghiệp và mỗi cá nhân cùng bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngọc Minh